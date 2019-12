Plaatselijk Belang Ossenzijl voorziet problemen bij uitbreiding toerisme

Om de toeristenstroom in de Kop van Overijssel te spreiden wil de gemeente Steenwijkerland het toerisme in Ossenzijl een boost geven. Staatsbosbeheer, het college van Burgemeester en Wethouders en een ondernemer zijn al akkoord over het projectplan. Maar Plaatselijk Belang van Ossenzijl voorziet problemen.

De Weerribben-Wieden trekken enorme stromen toeristen. Met name Giethoorn heeft te lijden onder de toeristen die het dorp overlopen. Om de stroom toeristen te reguleren is er een projectplan om de toeristen over het gebied te spreiden.

Tweede Giethoorn

Voor de 550 inwoners van Ossenzijl was er gisteravond een informatieavond waarin de gemeente de plannen toelicht. De avond werd door ongeveer 200 mensen bezocht. Er is grote onrust in het dorp omdat men vreest dat Ossenzijl een tweede Giethoorn gaat worden.

Een ondernemer uit de regio ziet in Ossenzijl kansen om het toerisme uit te breiden. Zo moet er een hotel met 40 tot 60 kamers komen en komen er de komende jaren in totaal 60 vakantiewoningen bij. Ook wil Staatsbosbeheer een nieuw bezoekerscentrum realiseren en moeten er 'overstappunten' met voorzieningen voor toeristen komen.

Scepsis

De meeste aanwezigen hoorden de plannen met enige scepsis aan. Wim Liesker van Plaatselijk Belang voorziet problemen. "Wij hebben in de zomer nu al last van verkeersopstoppingen. Met name bij de brug aan de Hoofdweg. De dorpelingen zijn huiverig voor wat komen gaat als er nog meer toerisme komt", zegt Liesker.

Maar wat het dorp vooral stoort is dat de inwoners van Ossenzijl niet eerder betrokken zijn bij de plannen. Pas toen de partijen akkoord waren kregen wij de informatie. We hebben meerdere malen bij de gemeente aan de bel moeten trekken om informatie die wij maar niet kregen. Eindelijk hebben wij nu een informatieavond kunnen bewerkstelligen", zegt Liesker.

Niet concreet

Wethouder Bram Harmsma zegt dat hij niet eerder met de plannen had kunnen komen. "We hebben nog geen concreet plan. Er zijn ideeën en daar willen wij nu samen met het dorp invulling aan geven. Dat willen wij samen doen. Vanavond is de eerste aftrap", zegt Harmsma.

De afgelopen tijd heeft de gemeente een visie 'toerisme' geschreven dat in februari naar de gemeenteraad wordt gestuurd. Giethoorn trekt teveel toeristen en de gemeente wil dit beter spreiden. "Dat is ook nationaal beleid. En daar gaan wij ook in mee", zegt wethouder Harmsma.

Eerst toekomstvisie Ossenzijl

Het is niet zo dat het hele dorp faliekant tegen de plannen is. Er zijn ook kansen voor het dorp in economisch opzicht. "Maar wij hadden eerder bij de plannen betrokken willen zijn. Het is leuk dat er vakantiewoningen komen, maar voor gezinnen uit het dorp worden bijna geen sociale woningen meer gebouwd". zegt Liesker. "Ook voor problemen in het dorp moeten oplossingen komen".

Plaatselijk Belang wil nu eerst met de inwoners een toekomstvisie voor Ossenzijl opstellen. "Eerst moet er naar de leefbaarheid van het dorp gekeken worden. Daarna kunnen we kijken of en in hoeverre we de toeristische ambities hier een plaats in kunnen geven", zegt Liesker.