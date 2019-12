VIDEO: Hoe wereldster Jason Mraz voor een concert in een tuin in Ootmarsum belandde

Degene die verantwoordelijk is voor het uitstapje van Jason Mraz naar Tukkerland is Dagmar Wolters uit Ootmarsum.

Dit is het bewuste optreden in Ootmarsum:

Nadat de redactie van Top 2000 a gogo lucht had gekregen dat Mraz in de zomer van 2007 in Ootmarsum had opgetreden, werd Dagmar uitgenodigd om in de studio haar verhaal te komen doen. De studio is in dit geval een café. Feitelijk niet meer dan een decorstuk in een studio in Hilversum. "Maar wel heel erg sfeervol gemaakt", aldus Dagmar.

'Sleep je er wel doorheen'

Dagmar en vader Gerard werden al uren voor de opnamen in de studio verwacht. Om samen met presentator Matthijs van Nieuwkerk het verhaal voor de repetities alvast een paar keer door te nemen. "Vanzelfsprekend was ik nerveus, maar Matthijs wist me helemaal gerust te stellen: 'Maak je geen zorgen, ik sleep je er wel doorheen', zei hij."

Dagmar Wolters en vader Gerard bij de opnamen van Top 2000 (Foto: RTV OOST)

Maar dat bleek niet eens nodig. Dagmar wist alle toehoorders aan zich te kluisteren toen ze haar verhaal deed. Grote hilariteit als ze vertelt hoe ze Jason en zijn gitaar met de auto van haar vader van het station in Almelo had opgepikt. "Voor mij eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld, maar inderdaad: als je het zo vertelt, klinkt het eigenlijk best wel wat bizar."

Appelgebak

En zoals altijd moet degene die z'n verhaal doet met bewijzen komen. In dit geval had Dagmar enkele foto's meegenomen, onder meer van Jason, die zich in de woonkamer tegoed doet aan een punt oer-Hollands appelgebak. En een filmpje, waarin Jason zijn publiek - in dit geval enkele tientallen genodigden - van harte welkom heet in Oatmarsjum.

Jason, relaxed etend van een punt oer-Hollands appelgebak (Foto: Dagmar Wolters)

Niet vergeten

Intussen is Jason een internationale ster die de hele wereld over toert voor uitpuilende zalen en stadions. Tijdens het tv-programma is echter te zien dat hij 'vriendin Dagmar' nog altijd niet is vergeten.

De grote vraag is echter hoe het ooit zover kwam dat Jason Mraz in die Twentse tuin een concert gaf. "Nou", houdt Dagmar de spanning er nog even in. "Wie dat wil weten, moet 30 december dus maar naar Top 2000 a gogo kijken."