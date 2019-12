Vrijwilligers houden de Groene Wens drijvend, ook in de winter

"Ze krijgen niet betaald, maar vrijwilligers worden wel beloond voor hun diensten", zegt bestuurslid Kees Storm van Stichting de Groene Wens Boot: "Je krijgt er zo veel voor terug van de gasten. Als je dan aan het eind van de dag mensen met een grote smile van boord ziet gaan, en ze willen ook nog graag terugkomen, dan is dat geweldig."

Onder het stof

Vandaag gaan vrijwilligers de boot te lijf met krabbers en schuurapparaten. Ook technische man Henk Brussel zit onder het groene schuurstof na een uurtje bikkelen. "Als je eenmaal hebt meegemaakt dat mensen een dag hebben gevaren en ze daar zo enorm van genieten, dan heb je ook dit er graag voor over".

Ook penningmeester Roelof Huls leeft zich uit met een schuurmachine. "We doen het met elkaar, ieder draagt zijn steentje bij. We hebben ook vrijwilligers die niet varen, maar die ons wel elk jaar helpen met klussen. Die mensen heb je ook nodig. Maar ik voel me toch het meest thuis in de financiën."

Duur in onderhoud

Gasten betalen een bijdrage voor een dag varen, maar dat is niet kostendekkend. Het onderhoud van de boot is duur, zelfs al bespaart de stichting flink op arbeidsloon. Henk Brussel rekent uit: "Alleen voor schuurmateriaal en verf zijn we al bijna duizend euro kwijt. Maar door zelf te schilderen besparen we wel flink op de arbeidskosten."

Grootste kostenpost dit jaar is een nieuw accupakket, zegt Henk Brussel. "De boot is volledig elektrisch, dan kan je niet onderweg even bijtanken. Ook de liften werken met accu's. Die moeten dus op tijd vernieuwd worden om niet ergens in het reit stil komen te liggen.

Overijssel in Actie

Het complete accupakket vervangen kost een paar duizend euro. Het goede nieuws: de extra aandacht voor de Groene Wens dankzij Overijssel in Actie heeft al vierduizend euro opgebracht. En er zit nog meer aan te komen, zegt Roelof Huls. De nieuwe accu's zijn inmiddels besteld.

Er waren zelfs mensen die spontaan aanboden ongebruikte accu's die ze nog thuis hadden naar Ossenzijl te brengen, maar dat heeft geen zin. "Het is lief bedoeld", zegt Brussel, "maar dit zijn heel speciale accu's, en het moeten ook allemaal dezelfde zijn. Deze vind je niet bij de garage op de hoek".

Bestuurbaarheid

Accu's waren niet de enige wens van de Groene Wens. De schippers willen ook graag een aanpassing aan de schroef, die de bestuurbaarheid van de boot verbetert. De boot heeft weinig diepgang en vangt veel wind, daardoor botst hij wel eens tegen bruggen of kades bij harde wind.

Nu de boot uit het water is kan je goed zien dat er heel wat deuken en krassen in zitten. Een extra hekschroef of andere aanpassing aan de schroef zou dit moeten verhelpen, zodat het varen nog makkelijker en vooral veiliger wordt. Een bijdrage voor de Groene Wens blijft dus welkom.

de Groene Wens op het droge (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)