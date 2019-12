Laatste bewoners verlaten eind deze week azc Azelo

Bijna alle bewoners zijn al weg en de laatste zeven mensen maken zich gereed voor vertrek. Eind van de week is het opvangcentrum in Azelo definitief leeg.

Het is stil in de recreatieruimte van het azc Azelo. De tafeltennistafel is klaar voor gebruik en de ballen van het poolspel liggen op het biljart. Maar gespeeld worden zal er nooit meer. Het pand waarin het azc is gehuisvest is verkocht aan de gemeente Borne en moet op 23 december leeg zijn.

Bussen

Vorige week werden de meeste van de 375 bewoners al verhuisd naar andere azc's. "Ze zijn met bussen naar Heerhugowaard en Den Haag (Duinrel) gebracht, gezinnen zoveel mogelijk naar azc Almelo zodat de kinderen niet van school hoeven", zegt locatiemanager Folkert Bosch.

Zeven

Op zeven mensen na is het azc leeg. "De mensen die er nu nog zijn wachten op een eigen woning of hebben een belangrijke afspraak bijvoorbeeld in het ziekenhuis of met een arts. Uiterlijk eind deze week zijn ook zij weg en is de opvanglocatie, zoals afgesproken, leeg."

Kwart eeuw

Met tussenpozen heeft het voormalige klooster en jongensinternaat vijfentwintig jaar dienst gedaan als opvanglocatie voor asielzoekers. Eind dit jaar komt er een einde aan de bestuursovereenkomst en begin volgend jaar wordt het pand overdragen aan de gemeente Borne. Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe invulling wordt van het gebouw.