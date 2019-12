Volleybalschool van het Canisius mag volgend jaar opnieuw naar het WK in Brazilië

Het damesteam van de volleybalschool van scholengemeenschap Canisius uit Almelo en Tubbergen mag volgend jaar mei naar het WK volleybal voor scholen in Brazilië. Dit zal het zesde WK worden voor de volleybalschool van het Canisius, met trainer Thijs Oosting die ook oefenmeester is van Apollo 8 uit Borne, dat uitkomt in de eredivisie.

Het zal een lange reis worden want het WK vindt volgend jaar mei plaats in Foz do Iguaçu, een plaats in het westen van Brazilië. Gelukkig hoeven de dames en de trainer niet alleen naar dit verre oord. Zij zullen gesteund worden door ongeveer 25 ouders en supporters die met hen meereizen.

Lastige tegenstanders

Lastig gaat het zeker worden volgens Oosting: "Sommige scholen die mee zullen doen aan het WK trainen meer dan 20 tot 30 uur per week, in vergelijking wij trainen elke week maar anderhalf uur, de dames trainen natuurlijk ook met hun eigen clubs en teams maar de uren die de top scholen maken halen wij bij lange na niet. Des te knapper is het dat wij tussen die scholen mogen staan en hopelijk ver kunnen komen tijdens het toernooi. Verder is het natuurlijk een prachtige trip en een leerzame en leuke ervaring voor deze dames".