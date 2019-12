Steven Verheijen verlaat Quick'20 na het seizoen

Quick heeft onlangs aangegeven dat de doelstelling is dat het vlaggenschip over drie jaar in de zaterdaghoofdklasse moet spelen. Momenteel speelt het zondagelftal in de hoofdklasse en het zaterdagteam in de tweede klasse. Omdat momenteel nog niet duidelijk is hoe de situatie komend seizoen is heeft Verheijen besloten de club na het seizoen te verlaten. Het is zijn eerste in Oldenzaalse dienst. Hij staat met zijn ploeg, die afgelopen seizoen degradeerde uit de 3e divisie, elfde in de hoofdklasse A.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33