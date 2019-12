Staphorster ondernemer Talen aangehouden in Meppel

De Staphorster ondernemer Albert Talen is gisteren aangehouden in Meppel. Dat schrijft RTV Drenthe . Hij zou het terrein aan de Hesselterlandweg, waar eerder zijn bedrijf Talen Afvalrecycling stond, iemand verwond hebben. Dat bevestigt de gemeente Meppel.

Er heeft een schermutseling plaatsgevonden met een medewerker van de huidige eigenaar van het terrein. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Talen zou het terrein zonder toestemming hebben betreden.

In november vorig jaar was er bij het bedrijf in Meppel een grote brand. In mei werd de onderneming, met vestigingen in Staphorst en Meppel, failliet verklaard. De gemeente Meppel legde eigenaar Talen een dwangsom op van 50.000 euro, omdat ingezameld afval niet overdekt werd opgeslagen. Ook zou er geen vergunning zijn voor een keerwand en stond het afval te dicht bij de randen van het terrein.

Hekken

Het terrein van Talen in Staphorst werd vorig jaar met hekken afgezet door de gemeente Staphorst. Talen bleek spullen te hebben opgeslagen waarvoor hij geen toestemming had, volgens de gemeente. Die maatregel werd later weer ingetrokken, nadat de ondernemer een zaak aanspande bij de Raad van State.

Vorige maand werd duidelijk dat Talen de dwangsom niet hoeft te betalen, omdat een deel van de onderbouwing van Meppel onduidelijk was en het bewijs onvoldoende was volgens de rechter.

Talen is gisteren weer vrijgelaten. Volgens de politie is wel een proces-verbaal opgemaakt.