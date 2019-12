Leggen boeren straks de voedselvoorziening plat of gebeurt er niets? Vijf scenario's

Wat begon met spierballentaal van Farmers Defence Force (FDF), leek de nek te zijn omgedraaid door de rechter: blokkeren van distributiecentra mag niet, 'gewoon' actievoeren wel. FDF reageerde woedend en blies direct alle acties af. En dus is het de vraag of er vandaag iets gebeurt. Want als er de afgelopen tijd iets duidelijk is geworden, is het dat boeren zich niet graag de les laten lezen.

Vijf scenario's:



1. Er worden geen acties gevoerd

"Alle acties worden uitgesteld." Met die woorden opent FDF-voorman Mark van den Oever de verklaring die er vrijwel direct na de uitspraak uitging. Het zou kunnen dat boeren gehoorzamen en het rustig blijft bij distributiecentra en supermarkten. Het zou veel zeggen over het aanzien dat de Brabantse varkenshouder onder boeren geniet.

Bovendien zou er een akkoord zijn bereikt tussen het kabinet en dertien land- en tuinbouworganisaties over de aanpak van stikstofproblemen. FDF liet overigens weten dat deze informatie niet juist is.

2. Er volgen acties, maar distributiecentra worden niet geblokkeerd

Misschien komt FDF terug van haar oproep en volgen er vanochtend toch demonstraties. Dit mag overigens gewoon: de voorzieningsrechter bepaalde gisterochtend dat het boeren vrij staat om te demonstreren bij distributiecentra, zolang het geen hinder veroorzaakt.

Het kan natuurlijk ook dat boeren op eigen initiatief gaan demonstreren, ondanks de oproep van het bestuur van FDF. In app-groepen van FDF kondigen enkelingen aan 'gewoon' op de trekker te stappen om actie te voeren.

3. Er volgen acties, maar niet rondom supermarktketens of distributiecentra

FDF benoemt in de aankondiging specifiek dat alle acties tegen supermarktketens zijn afgeblazen. Hebben de boeren een verrassing in petto en volgen er demonstraties op andere plekken? Van den Oever deed eerder deze maand al geheimzinnig over wat 'de acties' precies inhielden.

4. Er worden tóch distributiecentra geblokkeerd

FDF staat bekend als een organisatie die controverse niet schuwt en ver durft te gaan. Maar is de beweging bereid een potentiële miljoenenclaim voor lief te nemen? De kosten lopen snel op: het kost de organisatie zo'n 100.000 euro per locatie, bepaalde de rechter gisterochtend. Maximaal kan er vijf miljoen aan dwangsommen worden geëist.



5. Protest onder andere vlag

Een andere optie: er worden distributiecentra geblokkeerd, maar onder 'neutrale' vlag. Het lijkt er op dat FDF, die specifiek aansprakelijk is gesteld, dan onder de schadeclaim uitkomt. Boeren kunnen dan individueel verantwoordelijk worden gehouden. Het is nog maar de vraag of de kosten dan ook zo hoog oplopen, maar dat is aan de rechter om te bepalen.

Reactie CBL

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) liet gisteren weten geen extra maatregelen te nemen om te voorkomen dat distributiecentra worden platgelegd. "We weten niet precies wat we kunnen verwachten, maar we gaan ervan uit dat het rustig verloopt", zegt een woordvoerder. "We willen geen olie op het vuur gooien."