Oost op het Asfalt: stuur je video's van opmerkelijke situaties op Overijsselse wegen

Het lijkt er vandaag de dag alsmaar gewelddadiger aan toe te gaan op de wegen in Overijssel. Weggebruikers die elkaar de weg afsnijden, soms elkaar zelfs moedwillig van de weg rijden, hun agressie botvieren op de auto van hun vermeende kwelgeest of elkaar te lijf gaan.

Steeds vaker ook worden deze taferelen gefilmd. Met mobieltjes, met dashcams.

Dankzij een sterk staaltje stuurmanskunst weet deze trucker erger te voorkomen (Foto: RTV OOST)

Video's toesturen

RTV Oost is benieuwd naar jouw ervaringen in het verkeer. Heb je het probleem van agressie in het verkeer al eens van nabij meegemaakt, ben je getuige geweest van een of andere hachelijke verkeerssituatie, of misschien wel een kolderiek tafereel als overstekende eendjes: via een speciale pagina op onze website kun je je video's toesturen. Daarbij gaat het om situaties op de wegen in Overijssel of elders in Nederland, maar waarbij een Overijsselaar betrokken is.

Onherkenbaar in beeld

Vanzelfsprekend neemt RTV Oost de regelgeving rond eventuele verdachte situaties in acht: personen en kentekens zullen onherkenbaar in beeld worden gebracht.