Deze boeren gaan morgen 'gewoon' actievoeren: "We zijn creatief genoeg"

"De acties zijn zeker niet van de baan." Boerin Anita Habermann uit Holten gaat morgenochtend samen met haar collega-boeren gewoon actievoeren, ondanks de oproep van Farmers Defence Force om dat niet te doen. "Ik heb nog geen idee wat we gaan doen, we zijn creatief genoeg om wat te bedenken."

De rechter bepaalde dat boeren de distributiecentra en supermarkten niet mogen blokkeren. Doen ze dat wel, dan staat daar een dwangsom van honderdduizend euro per overtreding tegenover, met een maximum van vijf miljoen euro.

Creatief

Farmers Defence Force (FDF) ging in beroep tegen de uitspraak van de rechter, maar dat hoger beroep diende niet meer vandaag. "We hebben nooit gezegd dat we dat gingen doen. We zouden pas vlak van tevoren horen wat de doelen zouden zijn. Nu horen we dat alsnog en anders zijn we zelf creatief genoeg", vertelt Habermann.

Wat de boeren dus gaan doen is nog een verrassing. "Dat maakt het extra spannend. We hebben contact met Bouw in Verzet en Duitse boeren." Hoe het precies gaat uitpakken, weet ze niet. "Het is vaker grootser dan ik van tevoren kon overzien."

De boerin verwacht dat de acties gevolgen gaan hebben voor de mensen. "We hebben de afgelopen tijd veel publieksvriendelijke acties gehouden, maar dit keer zullen mensen vast wat merken van onze actie."