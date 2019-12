Go Ahead Eagles deklasseert FC Twente en bereikt laatste zestien bekertoernooi

Beide ploegen wijzigden hun opstelling ten opzichte van afgelopen weekend. Bij FC Twente spaarde trainer Gonzalo Garcia onder meer de vermoeide Haris Vuckic en Lindon Selahi en ruimde hij basisplaatsen in voor Giorgi Aburjania, Emil Berggreen, Peet Bijen en Rafik Zekhnini. De Deventer ploeg onderging slechts één mutatie: tweede doelman Jay Gorter is omgedoopt tot bekergoalie.

En die vele veranderingen deden FC Twente aanvankelijk maar weinig goeds. In Enschede voltrok zich een enerverende eerste helft, waarin Go Ahead Eagles bij het bereiken van de rust verrassend aan de leiding ging. Al na negen minuten profiteerde Antoine Rabillard van slap verdedigen van Bijen, die afgelopen weekend tegen Vitesse ook al belabberd speelde, en zette hij de 0-1 op het scorebord.

Strafschoppen

Go Ahead Eagles deelde enkele minuten later wederom een forse dreun uit. Het leer ging op de stip nadat Bijen een hoge bal compleet verkeerde inschatte en vervolgens een overtreding beging op Adrian Edqvist. Captain Jeroen Veldmate faalde niet. Diezelfde Veldmate was even later de pechvogel toen hij een kopbal van Berggreen tegen zijn hand kreeg. De daarop gegeven penalty werd benut door Aitor Cantalapiedra. Kort daarvoor had Bijen één van zijn twee fouten goed kunnen maken, maar uit een corner kopte hij op de lat.

Uitgerekend Bijen

De tweede helft was amper onderweg of het stond 2-2. Jaroslav Navrátil werd door Calvin Verdonk van de sokken gelopen op de rand van het strafschopgebied. Arbiter Jeroen Manschot wuifde het weg. Uit de tegenstoot viel de gelijkmaker. Een vrije trap van Aitor werd technisch fraai via de binnenkant van de paal tegen de touwen geknikt. Het was uitgerekend de geplaagde Bijen die Gorter ditmaal wel verschalkte.

FC Twente drukte door en De Gier probeerde met de frisse Martijn Berden zijn elftal van wat nieuw elan te voorzien. Die keuze pakte geweldig uit. De rappe aanvaller liet Julio Pleguezuelo zijn hielen zien en doordat Joël Drommel niet geheel vrijuit ging op het daaropvolgende schot, kwam Go Ahead Eagles twintig minuten voor het einde op 2-3.

Genadeklap

In plaats van een Twents slotoffensief was het Go Ahead Eagles dat een kwartier voor het einde de genadeklap uitdeelde. De wandelende Busquets legde Navrátil geen strobreed in de weg en vond de inlopende Richard van der Venne. De middenvelder liet deze buitenkans niet onbenut en zette Go Ahead Eagles op 2-4. Het slotakkoord was voor Rabillard die de 2-5 produceerde. Daarmee verzekerde Go Ahead Eagles zich van een plek bij de laatste zestien van het bekertoernooi.

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-5

0-1 Rabillard (9)

1-1 Veldmate (14/pen)

1-2 Aitor (32/pen)

2-2 Bijen (48)

2-3 Berden (68)

2-4 Van der Venne (77)

2-5 Rabillard (85)

Arbiter: Manschot

Geel: Bijen, Roemeratoe, Zekhnini; Mertens, Lucassen, Van der Venne, Veldmate

FC Twente: Drommel: Drommel; Pleguezuelo, Busquets, Bijen, Verdonk; Aburjania (Vuckic/80), Roemeratoe (Espinosa/67), Brama; Aitor, Berggreen, Zekhnini (Menig/83)

Go Ahead Eagles: Gorter; Mertens (Lucassen/60), Beukema, Veldmate, Brito; Corboz, Van der Venne, Lieftink; Navratil, Rabillard, Edqvist (Berden/55)