Treurig PEC Zwolle beleeft kansloze bekeravond bij Fortuna Sittard

PEC bakte er helemaal niets van in Limburg. Fortuna was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester, maar liet de ploeg van John Stegeman in leven. Bassala Sambou maakte na een kwartier voetbal de 1-0 na een listige overstap van Amadou Ciss, die Darryl Lachman kinderlijk het bos instuurde.

De 2-0 kon niet uitblijven en werd vlak voor de rust dan ook een feit. Karjalainen passeerde doelman Michael Zetterer, desondanks het enige lichtpuntje aan Zwolse zijde. PEC kwam er niet aan te pas, maar doordat het slechts 2-0 stond, kreeg het van Fortuna de kans om na de theepauze de rug te rechten.

Donderspeech

Na een vermeende donderspeech van Stegeman kwam PEC in de tweede helft iets beter voor de dag. Reza Ghoochannejhad kwam in de ploeg voor Mike van Duinen. Het was al de tweede wissel van Stegeman, die in het eerste bedrijf eveneens ingreep en Rick Dekker naar de kant haalde voor Sai van Wermeskerken. Een doelpunt van PEC hing in de lucht.

Deze bleef dan ook niet uit. Helaas betrof het een eigen goal. Lachman verschalkte op kolderieke wijze ploeggenoot Zetterer en zodoende werd het 3-0 voor Fortuna, waardoor de bekeraspiraties van PEC definitief de prullenbak in konden.

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 3-0

1-0 Sambou (17)

2-0 Karjalainen (43)

3-0 Lachman (71/e.d.)

Arbiter: Bax

Geel: Carbonell, Cox, Smeets; Dekker, Hamer, Van Crooij



Fortuna Sittard: Jug; Passlack, Dammers (Angha/70), Ninaj, Cox (Essers/84); Smeets, Diemers, Tesfaldet; Ciss, Karjalainen (Carbonell/74), Sambou



PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Lachman, Lam, Paal; Dekker (Van Wermeskerken/40), Huiberts, Clement; Van Crooij (Johnsen/80), Thy, Van Duinen (Ghoochannejhad/46)