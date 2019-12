Opluchting bij familie: eenzame Henk (79) verhuist naar appartement in Oldenzaal

Blij en opgelucht is Jeanine, de achternicht van de 79-jarige Henk Nijland, met de oplossing van zorgorganisatie Avelijn. De Almeloër verhuist komend weekend naar een complex in Oldenzaal, waar hij de juiste aandacht en zorg kan krijgen. "We zijn heel blij dat Avelijn heeft meegedacht met deze mooie oplossing."

Gisteren riep Jeanine op om massaal een kerstkaart te sturen naar Henk, om hem te steunen in een moeilijke tijd. Henk werd dit jaar rolstoelafhankelijk door een ongeluk in april, waarna hij in zijn woongroep in Almelo niet meer de juiste zorg kon krijgen.

In die twee maanden zat Henk vaak helemaal alleen op zijn kamer en werd hij niet één keer gedoucht, vertelde Jeanine. "We hebben hem zelfs een keer in het donker aangetroffen."

Inmiddels is er door Avelijn gewerkt aan een oplossing, tot opluchting van Jeanine. "Mijn broer is vandaag wezen kijken. Het appartement ziet er heel goed uit en de vaste begeleider van Henk gaat ook een paar dagen die kant op, zodat hij goed kan wennen." Ook Henk zelf was heel opgelucht, aldus Jeanine. "Hij heeft foto's gezien en hij was vooral blij met de grote badkamer."

Jeanine benadrukt dat Henk en de familie blij verrast zijn door alle aandacht voor de situatie van de Almeloër.