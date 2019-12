Rick Brink neemt afscheid van Hardenbergse gemeenteraad

"Als je raadslid bent van Hardenberg moet je weten wat er speelt in jouw gemeente en niet het grootste gedeelte van de week aan de andere kant van het land aan het werk zijn", legt Brink uit.

Speeltuinen

Met zijn werk als minister heeft Brink al het nodige voor elkaar kunnen krijgen. De eerste winst heeft hij behaald met het toegankelijker maken van speeltuinen. Voor meer dan honderdduizend kinderen in Nederland is de toegankelijkheid van speelplekken een probleem, waardoor ze niet kunnen meespelen. "Dit zijn negatieve ervaringen die kinderen de rest van hun leven meedragen", vertelt hij.



Verder is Brink bezig met het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen met een beperking de kans krijgen om hun waardevolle talenten in te zetten. Ook is hij bezig met realiseren van duizend stageplaatsen voor mensen met een beperking.

Meer dan fulltime

"Het werk dat ik doe zou in eerste instantie een fulltime job zijn, maar het is meer dan dat." Zijn standplaats is Hilversum maar hij is vaker in de Tweede Kamer in Den Haag. Hij heeft tegenwoordig een team van zeven mensen om zich heen. Deze mensen begeleiden hem in zijn werkzaamheden en zorgen ervoor dat hij zijn werk kan doen.

"Als de camera loopt en als er politiek gelobbyd moet worden, doe ik dat. Alle randvoorwaarden zoals het regelen van zorg, vervoer of overnachtingen worden voor me georganiseerd", vertelt Brink. Hij heeft onder meer de beschikking over een cameravrouw, medewerkers die de social media kanalen bijhouden, een facilitair medewerker en een secretaresse.

Brink kijkt terug op een mooie en leerzame periode als raadslid en is dankbaar voor de medewerking die hij heeft gekregen om zijn werk in Hardenberg uit te kunnen voeren.