Brama snakt naar winterstop: ''Dan zijn we gewoon een heel matige ploeg''

Wout Brama wil vooralsnog niets weten van een crisis bij FC Twente. De Enschedeërs werden vanavond in De Grolsch Veste uitgeschakeld in de KNVB Beker door Go Ahead Eagles. Een vernedering in optima forma: 2-5.

"Thuis met deze cijfers verliezen doet pijn. Het lag deze niet keer niet aan onze strijd, dat vond ik wel positief. Maar als je de goals zo makkelijk weggeeft, kun je voetballen tot je een ons weegt. We zitten in een moeilijke periode, dan kun je niet verwachten dat we Go Ahead Eagles even wegspelen", zegt Brama na afloop.

Slechte reeks

FC Twente knokte zich terug tot 2-2. "We stoppen heel veel energie in de wedstrijd om terug te komen, maar dan geven we het weer weg en worden we in de counter geslacht. We zitten nu in de hoek waar de klappen vallen. Een heel slechte reeks. Dan zie je dat het ook niet meezit. Maar we doen het zelf ook niet goed genoeg. Als je zo vaak niet de winst pakt, doe je iets fout", vervolgt de kapitein.

Winterstop

"Dit zijn periodes waar je heel veel van leert. Daar kun je alleen uitkomen als je bij elkaar blijft. Dat klinkt cliché, maar je moet één team vormen. We snakken naar de winterstop, maar ik vind wel dat we hebben laten zien over strijd te beschikken. Als we dat vrijdag tegen RKC doen hebben we een kans. Als we dat niet doen zijn we een heel matige ploeg", aldus Brama.