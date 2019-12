Droom komt uit voor bekerdoelman Gorter: ''Ik geniet van zo'n Vak-P achter me''

Jay Gorter heeft een geweldige avond achter de rug. De 19-jarige tweede doelman van Go Ahead Eagles is in Deventer de sluitpost in het bekertoernooi en dat vertrouwen betaalde hij tegen FC Twente (2-5) terug.

"Dit zijn avonden waar je van droomt. In mijn tweede wedstrijd in het betaald voetbal met deze cijfers winnen van FC Twente. Geweldig. Ik ben rustig gebleven, mede door mijn teamgenoten is het gelukt de spanning te onderdrukken", vertelt Gorter na afloop van de wedstrijd.

Vertrouwen

Van zenuwen had hij amper last. "Ik geniet van zo'n Vak-P achter me. Daarvoor ben je gaan voetballen. Dan is het de kunst om rustig te blijven. Dat is me gelukt. We hebben verdiend gewonnen", vervolgt hij. "Ik krijg heel veel vertrouwen vanuit de club. Ik ben nog jong en heb heel veel aan de ervaren jongens. Dat zorgt ervoor dat je soms denkt dat je vliegt en elke bal kunt pakken. Het heeft geweldig uitgepakt", aldus Gorter.