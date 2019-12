Stegeman diep teleurgesteld: ''Knallen weer met z'n allen door de ondergrens''

John Stegeman heeft geen goed woord over voor de hopeloze bekeravond die PEC Zwolle beleefde bij Fortuna Sittard. In Limburg legden de Zwollenaren een bedroevende wedstrijd op de mat, met uitschakeling in de KNVB Beker als gevolg. Het werd 3-0.

"Het is geen moment een wedstrijd geworden. De dingen die wij moeten doen, hebben we niet maximaal uitgevoerd. Als je dat niet doet, win je van geen enkele tegenstander", stelt Stegeman na afloop. "We wilden niet winnen en hobbelden overal achteraan, op de laagste intensiteit. We knallen weer met z'n allen door de ondergrens. Bijzonder."

Signaal

Stegeman greep na veertig minuten in en bracht Sai van Wermeskerken voor Rick Dekker. "Ik wilde al eerder wisselen. Een signaal afgeven naar het elftal. Dat vond ik nodig, want het eerste gedeelte van de wedstrijd hebben we helemaal niet meegedaan. Dat is niet goed", luid het vervolg.

PSV-uit

"Deze wedstrijd wil ik heel snel uit mijn geheugen wissen. Een pijnlijke ervaring en een pijnlijke avond. We moeten vanavond maar eens even de koppen bij elkaar steken en ons zo goed mogelijk voorbereiden op PSV", aldus Stegeman.