Leerlingen uit laten slapen werkt: Greijdanus College in Enschede ziet actievere leerlingen in de klas

Geen slaperige koppies meer in de schoolbanken en kinderen die actiever bezig zijn met tijdens de lessen; dat zijn de belangrijkste positieve gevolgen van het besluit van het Greijdanus College in Enschede een uurtje later te beginnen met de lessen.

Waar de meeste scholen tussen acht en half negen beginnen, starten de lessen op het Greijdanus om negen uur. 'Het puberbrein is gebaat bij slaap. Als je leerlingen wat extra slaap biedt, kan dat alleen maar positief uitpakken', was de gedachte. Bovendien is de school bezig met het invoeren van een nieuw onderwijssysteem waarbij leerlingen meer zelfstandigheid krijgen.

Meer gericht op werk

Een maand of drie geleden startte het Greijdanus College in Enschede met het initiatief. Directeur Martin Brouwer is tevreden over het verloop tot nu toe. "We hebben minder gapende leerlingen in klas. Leerlingen zijn ook daadwerkelijk actiever", vertelt Brouwer. Tijdens de lessen zijn leerlingen veel meer gericht op hun werk, signaleren ze zelf dat ze nog opdrachten moeten maken.

"We horen ook van ouders positieve berichten terug. Dat de ochtenden veel rustiger verlopen."

Nieuw onderwijssysteem

Dat leerlingen nu beter zelf signaleren welke opdrachten ze nog moeten doen in de lessen, sluit ook goed aan bij het nieuwe onderwijssysteem dat het Greijdanus College doorvoert. "Leerlingen krijgen meer vrijheden, mogen zelf beslissen welke lessen ze wel of niet bijwonen", legt Brouwer uit.

De school zit nog midden in die vernieuwing, maar onlangs werd tijdens een studiedag al geconstateerd dat later beginnen een positieve levert aan de 'verbouwing' van het onderwijssysteem.

Cijfers die de woorden van de directeur onderbouwen, zijn er niet. Brouwer trekt zijn conclusies uit wat hij hoort van leerlingen, docenten en ouders. "De periode is daar eigenlijk ook nog te kort voor, maar ik kan het andere scholen aanraden."

Slaapdokter

Het initiatief van het Greijdanus kon eerder al rekenen op bijval van slaapdokter Michiel Eijsvogel. Hij is slaapdokter bij het MST in Enschede. Volgens hem kan wat meer slaap pubers zeker helpen om geconcentreerder te zijn. Tieners lopen makkelijk een slaaptekort op. Dat beïnvloedt naast de leerprestaties ook de stemming.