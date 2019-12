Actiegroep NO-Twente: "Door stikstofregels verandert platteland in spookregio"

Steeds meer dorpsraden in het grensgebied scharen zich achter het manifest waarin Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp de noodklok luidt over de toekomst van het Twentse platteland. "Met de huidige stikstofregels is er geen toekomst", stelt Denise Stadman van de Buurtschapsraad. "Als we zo doorgaan, wordt het hier een spookregio."

Stadman is de drijvende kracht achter het manifest. Zoals dat soms gaat, rolde ze als vanzelf in die rol. "Ik zal eerlijk zijn. Tot voor een paar weken terug had ik geen beeld bij de stikstofdiscussie. Dat veranderde op een bijeenkomst in Lattrop waar ik sprak met boeren en aannemers. Daar hoorde ik wat de gevolgen zijn als een boerenbedrijf vanwege de regels de deuren moet sluiten."

De stikstofregels raken niet alleen boeren Denise Stadman

De gevolgen voor het platteland zijn enorm, ontdekte Stadman tot haar schrik. "Het raakt niet alleen de boer die weg moet, maar ook aanverwante bedrijven. Bijvoorbeeld een lokale aannemer die veel stallen bouwt. Die moet dan zijn mensen ontslaan, mensen die veelal in de kleine kernen wonen. Die mensen trekken weg. Scholen lopen leeg en ook winkels en medische voorzieningen verdwijnen. Het is een olievlek die zich steeds verder uitbreid, tot je niet meer dan een spookdorp overhoudt."

Met plaatsgenoten Raymond Seiger en Raymond Niehof schreef Stadman het manifest waarin de noodklok wordt geluid over de toekomst van het Twentse platteland.

Ruimere regels in Duitsland

De huidige stikstofregels treffen vooral de boeren in de grensregio keihard. Stadman: "Een Nederlandse boer die met zijn bedrijf dichtbij een Natura-2000 gebied zit moet zich houden aan strenge regels, maar honderd meter verderop, net over de Duitse grens, gelden veel ruimere regels. Onze boeren moeten daarvoor onterecht boeten."

Duitse stikstof

Want de Duitse stikstof blijft niet aan die kant van de grens, die slaat ook neer in de Nederlandse Natura-2000 gebieden waar er in de grensregio een aantal van liggen. "Met als gevolg dat een boer aan de Nederlandse kant van de grens gedwongen weg moet. Als onze boeren vertrekken betekent dat onder meer verwaarlozing van het coulisselandschap. Dat landschap wordt namelijk mede onderhouden door onze boeren. Toeristen zullen hierom wegblijven en die waren vorig jaar goed voor maar liefst 186 miljoen euro aan inkomsten. Het dalen van het toerisme leidt ook onherroepelijk tot groot banenverlies in de grensregio", somt Stadman op.

Manifest verder verspreiden

De opstellers van het manifest en de dorpsraden die zich erachter scharen willen dat de huidige stikstofregels voor het grensgebied worden afgeschaft. "Anders verandert ons platteland in een spookregio", aldus Stadman. "We moeten nú van ons laten horen. Dit manifest gaan we ook onder de aandacht brengen van de provinciale en landelijke politiek in Den Haag. Provinciale Staten, de Tweede Kamer én de minister moeten weten wat het huidige beleid voor ons betekent."