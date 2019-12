Gepeste Fleur die zelfmoord pleegde straalt in Joris' Kerstboom in Steenwijk

Die kerstboom staat dezer dagen in het centrum van Steenwijk opgesteld. Een ieder mag daar een kerstbal ophangen om zo een geliefde 'in het licht' te zetten. Intussen is er een aantal tv-opnamen gemaakt die een dezer dagen, vermoedelijk vanavond, worden uitgezonden. De zelfdoding van Fleur, nadat ze mikpunt was van pesterijen, trok destijds landelijke aandacht.

Fleur uit Staphorst leeft voort in de naar haar vernoemde stichting, die strijdt tegen pesten (Foto: Eigen foto)

"We hadden ons aangemeld voor dit tv-programma", vertelt tante Petra Lueb. "Maar de redactie vond het niet actueel genoeg meer. Maar omdat iedereen een kerstbal in die boom mag hangen, hebben we dat gewoon gedaan. Het toeval wilde dat presentator Joris Linssen daar op datzelfde moment rondliep."

Onder de indruk

De programmamaker raakte in gesprek met Fleurs moeder en tante. "Hij vroeg ons waarom we die kerstbal ophingen en toen we ons verhaal vertelden, was hij meteen onder de indruk. Vervolgens zijn er opnamen gemaakt. Al weten we nog niet of die beelden uiteindelijk ook worden uitgezonden."

Verschil plagen en pesten

Anneke en haar zus Petra vragen met hun stichting aandacht voor het pesten. Waarbij ze er iedereen vooral van willen doordringen dat er een cruciaal verschil bestaat tussen plagen en pesten. De zussen willen dit onder meer doen door voorlichting op scholen te geven.

Gedicht

"Ook is een gedicht van Fleur, waarin ze vertelt over de pesterijen, op een hele fraaie manier vormgegeven. Dit willen we afdrukken op speciale borden, die bijvoorbeeld bedrijven kunnen adopteren cq sponsoren. Ons ultieme doel is dit bord bij alle scholen door heel Nederland te plaatsen. Om zo aandacht te vragen voor dit slepende probleem."

Heb jij zelf hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl