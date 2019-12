Gouden jubileum met donker randje bij De Klup Twente

De Klup Twente staat aan de vooravond van haar gouden jubileumjaar. De stemming is echter dubbel. Want de vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking zit door kostenstijgingen krap bij kas en vreest in 2020 voor rode cijfers.

De Klup Twente krijgt het op alle fronten drukker en drukker. Maar er is extra geld nodig voor een verbouwing en voor het jubileumfeest. Want de organisatie wil haar 1100 deelnemers en bijna 500 vrijwilligers wel een feest aanbieden voor de 50e verjaardag. "Gelukkig zijn we inventief", verzucht directeur Jan Anema.

Hoofdonderwijzer meester Siebelink startte De Klup

In 2020 is het vijftig jaar geleden dat meester Siebelink, de hoofdonderwijzer van de toenmalige BLO school, begon met activiteiten in de vrije tijd voor zijn leerlingen. Voor hen was er niets te doen. De Klup Twente ontwikkelde zich in de decennia daarna tot specialist voor vrijwilligersactiviteiten voor mensen met een beperking in Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Borne.

Alle activiteiten en projecten van de stichting draaien op vrijwilligers. Inmiddels biedt De Klup ook ondersteuning aan mantelzorgers. De Klup geeft een eigen tijdschrift uit dat grotendeels wordt gemaakt door de doelgroep: mensen met een beperking.

Steeds meer voorwaarden

De belangrijkste financiers van De Klup Twente zijn de gemeenten waar de vrijwilligers en mensen met een beperking wonen. Hun bijdragen zijn niet in alle gevallen nog toereikend. Dat zorgt bij De Klup al jaren voor toenemende financiële druk. Anema: "De vaste lasten stijgen en we moeten aan steeds meer verschillende voorwaarden van overheden voldoen".

Centrale hal wordt 'facehoes'

Een belangrijke ontmoetingsplek voor mensen met en zonder beperking is de centrale hal. Die moet eigenlijk worden gemoderniseerd. Anema: "We zien dat meedoen steeds moeilijker wordt voor onze doelgroepen. Dat komt door de toenemende digitalisering en dat leidt tot sociale en digitale uitsluiting. Dat willen we voorkomen door onze oude ontmoetingsruimte te veranderen in een sfeervolle ruimte, een facehoes, waar mensen elkaar fysiek en digitaal kunnen ontmoeten."

Fun-ie-Fit

Om dat laatste voor elkaar te boksen, vertrouwt De Klup op haar creatieve vermogen. Directeur Anema: "We hebben eerder met dit bijltje gehakt. Voor de verbouwing van onze afgekeurde gymnastiekzaal was ook geen geld. Toen hebben we met een aantal partijen een heel nieuw en innovatief concept bedacht: het game-, sport- en gezondheidscentrum Fun-ie-Fit. We hebben dat zonder één cent overheidssubsidie, maar met steun van het bedrijfsleven, particulieren en veel fondsen voor elkaar gekregen."

Keerzijde

Uit geldnood werden bij De Klup Twente meer slimme plannen geboren. Directeur Jan Anema is er trots op, maar ziet de keerzijde. "Al die extra inspanningen komen bovenop het takenpakket van het handjevol professionals dat al onze vrijwilligers ondersteunt. Dat houden ze een tijdlang vol, maar het kan niet eeuwig voortduren." Een oliebollenactie moet geld in het laatje brengen voor het jubileumfeest.