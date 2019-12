Boerenblokkade A1 bij De Lutte voorbij na overleg met politie; barbecueënde boeren vertrekken

Sinds vanochtend blokkeerden de boeren met hun trekkers de grensovergang op de A1. Om de tijd te doden, werd er gebarbecued op de snelweg.

"Er is afgesproken dat de boeren de boel op gaan pakken en richting de uitritten gaan en de A1 weer vrijmaken", vertelt Emil Baveld van de politie. "Het heeft lang genoeg geduurd en anders gaan we verbaliserend optreden. We hebben ook gezegd dat we dat eigenlijk niet willen. Ze hebben hun punt gemaakt en nu is het 'schluss'."

Baveld verwacht dat de boeren luisteren, maar noemt het wel lastig dat er geen aangewezen organisator is. "De laatste die ik heb gesproken, die leek invloed te hebben. We wachten het even af, maar anders gaan we de volgende fase in. Maar nogmaals, dat willen we niet."



Scenario's

Volgens Baveld was het lastig voor de politie om te bepalen wat te doen. "We hebben een aantal scenario's besproken, de grensovergang De Lutte was er daar een van. Waar we ons vandaag op gericht hebben, is met name de veiligheid en zorgen dat de vluchtstrook open blijft. Zowel voor het vrachtverkeer als de hulpdiensten. Dat is wel belangrijk. Er zal maar iets gebeuren en je kunt er niet bij komen."

Waar de boeren nu heen gaan, is nog niet bekend. Op veel plekken in Overijssel is nog overlast door de protesterende boeren. De A28 bij Staphorst is wel weer vrij.



Hardenberg

In Hardenberg wordt de grensovergang nog wel geblokkeerd.

Boeren blokkeren ook de grens in Hardenberg (Foto: GS Media)



Enschede

Op de N35 bij Enschede staan nog wel veel boeren. De grensovergang is dicht, burgemeester Onno van Veldhuizen is in gesprek met de demonstranten. Hij spreekt ze vanaf een geïmproviseerd podium toe.

Burgemeester van Enschede in gesprek met boeren op de N35 (Foto: News United / Dennis Bakker)