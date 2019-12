Menzis introduceert succesvolle behandeling tegen diabetes type 2 in Twente

Keer Diabetes2 Om is een programma dat twee jaar duurt, gericht op het omkeren van diabetes type 2. Patiënten werken in deze periode aan een nieuwe leefstijl. Ze leren hoe ze voeding, beweging, slaap en ontspanning kunnen inzetten als medicijn.

Beproefde methode

Een beproefde methode zegt directeur Martijn van Beek van Stichting Voeding Leeft. "Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 92 procent van de deelnemers zijn diabetes type 2 geheel of gedeeltelijk omkeert. Eén op de drie patiënten gebruikt zelfs helemaal geen diabetesmedicatie meer."

Behalve positieve effecten op de gezondheid toont het programma aan dat deelnemers van Keer Diabetes2 Om minder diabetesmedicatie gebruiken. Van Beek: "Deelnemers declareren jaarlijks 74 procent minder aan diabetesmedicatie in vergelijking met een controlegroep. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst."

Andere leefstijl als medicijn

"Voor Menzis is Keer Diabetes2 Om een belangrijk middel dat we inzetten om de forse toename van chronische aandoeningen in onder meer Twente te keren", vertelt Ruben Wenselaar. Hij is bestuursvoorzitter van coöperatie Menzis. "Je moet het echt zien als onderdeel van een beweging waarbij we meer leefstijlgeneeskunde inzetten in de zorg."

Prof. Pim Assendelft is hoogleraar preventie in de zorg aan het Radboudumc. Ook hij is enthousiast over het programma: "Huisartsen adviseren diabetespatiënten al langer om aan hun leefstijl te werken. Met een goed opgezet en begeleid programma is de kans veel groter dat het de patiënt ook daadwerkelijk lukt gezondheidswinst te boeken."



Het programma Keer Diabetes2 Om begint met een start tweedaagse op een buitenlocatie onder begeleiding van een verpleegkundige, coach, diëtist en een programma coördinator. De deelnemers komen daarna meermaals terug. Naast dit deel is er ook stevige online begeleiding gedurende het gehele programma. Eerder werd dit succesvolle programma slechts door verzekeraar VGZ aangeboden, en buiten de Menzis-regio’s.



"Het is belangrijk dat huisartsen en praktijkondersteuners deze programma's ondersteunen. En ik zie geen reden waarom niet: als de patiënt gemotiveerd is kan het duurzame positieve effecten op de diabetes hebben. Het voegt echt iets toe aan de begeleiding in de huisartsenpraktijk", aldus Assendelft.