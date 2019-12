Warme truien voor winnende klas ontwerpwedstrijd in Hof van Twente

Een recordaantal van 730 ontwerpen werden ingezonden voor de vijfde editie van de warmetruienwedstrijd. De wedstrijd maakt deel uit van HofPower, het schoolprogramma van de gemeente Hof van Twente over duurzaamheid en techniek.

Alle ontwerpen hangen in het gemeentehuis. Een jury bekeek de inzendingen en koos een winnaar uit. In het geval van de categorie groep 5 en 6, twéé winnaars. Het ontwerp van Lana met een patroon van truitjes en het ontwerp van Lotte van een pinguïn in een sneeuwbui werden tot één ontwerp gecombineerd door de jury.

Truibui

"We vonden beide ontwerpen leuk. We dachten als we de pinguïn in een bui van truitjes zetten dan krijgen we een truibui", zegt Marianne Hutten van het project HofPower.

Voor de De Wiekslag kwam de winst als een complete verrassing. Het is namelijk al de derde keer dat de school in de prijzen valt. "Dan reken je er niet op wanneer er 730 tekeningen ingezonden worden", zegt leerkracht Leonie Wansink van groep 5/6. "Hoe doe je dat? Het begint met de creativiteit van de kinderen zelf. In groep 3 krijgen ze al warme-truien les en daarna gaan we in gesprek over klimaatverandering", zegt Leonie Wansink.

Warmetruiendag

Normaal gesproken valt de officiële Warmetruiendag op 7 februari. Maar het doel is om de verwarming een graadje lager te zetten in de winter. "In februari is de helft van de winter al voorbij. Wij willen graag dat de trui al eerder aangaat om aardgas te besparen. Vandaar nu al deze wedstrijd", vertelt Marianne Hutten van HofPower.

Van 19 december tot en met 3 januari zijn de winnende truien (en de truien van de voorgaande edities) tegen kostprijs te bestellen in zowel kinder- als volwassenmaten via www.warmetruien.nl.

In de categorie groep 3 en 4 won basisschool Magenta in Delden. Vanwege omstandigheden zal de bekendmaking en de prijsuitreiking daar in het nieuwe jaar plaatsvinden.