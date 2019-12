Januari 2019: Verdwenen dino’s en chaos op station Zwolle

Het jaar zit er bijna op en dus is het tijd om terug te blikken. 2019 zal de boeken in gaan als het jaar vaan de protesten. Boeren en bouwvakkers kwamen in actie vanwege de PFAS- en stikstofcrisis en zorgpersoneel en leraren eisten betere voorwaarden. Maar er gebeurde meer. Vandaag: januari.

Het jaar begon goed voor een aantal Overijsselaars. Acht inwoners van Vollenhove wonnen samen een miljoen euro: 100.000 euro per lot. In Kampen viel de Buurt-Ton en de hoofdprijs viel op een lot uit Enschede: 30 miljoen euro.

Maar het was niet overal feest. Door een vuurwerkexplosie kwam een 54-jarige man uit Enschede om het leven en in Losser werd een 39-jarige Poolse man om het leven gebracht. Zijn vrouw werd aangehouden, maar tot een veroordeling is het nog niet gekomen. De rechtbank wil meer psychologisch onderzoek.

Verdwenen dino's

Plotseling waren ze eind vorig jaar verdwenen: metershoge beelden van dino's die bij de ingang van Dinoland in Zwolle stonden. Begin januari kwam de aap uit de mouw: de beelden waren meegenomen door oudejaarsvereniging De Oliebol uit Vledder. De Drentse oudejaarsvereniging haalde de publiekstrekkers weg bij wijze van oudejaarsstunt.





Met deze stunt wilde De Oliebol het plan Vledder-Noord aankaarten. De bouw van een zorgcentrum, starterswoningen en losse kavels stond al decennia lang op de planning. Tijdens de jaarwisseling werden de reusachtige dino’s gepresenteerd aan de bezoekers van het nieuwjaarsfeest in Vledder. De mannen van De Oliebol gaven tijdens de presentatie aan dat er archeologische resten zijn gevonden op de huidige locatie waar de bouw plaats zal moeten vinden. De oudejaarsvereniging had geen zin om te wachten op gemeente Westerveld. Ze hebben daarom eigenhandig de resten van de Spinosaurus en T-Rex opgegraven. Vervolgens werd de eerste heipaal de grond in geslagen en kon de bouw wat betreft De Oliebol beginnen.



Enkele dagen later werden de dino's ongeschonden teruggebracht naar Dinoland, samen met een cheque van 150 euro voor stichting Flappus. Of het door de stunt komt of niet: enkele maanden later, in juli, werd het startschot gegeven.

Chaos op station Zwolle

Chaos was het op station Zwolle, op zondag 6 januari. De trein van Emmen naar Zwolle werd vlak voor station Zwolle stilgezet vanwege een verdachte opmerking over een mogelijk explosief in de trein. Twee mannen werden door een zwaarbewapend arrestatieteam aangehouden.

Een vrouw had een man op het station in Emmen een opmerking horen maken over de mogelijke aanwezigheid van een explosief in de trein. De vrouw belde vervolgens vanuit de trein met de politie. Daarop werd de trein voor station Zwolle stilgezet. Ook werd het station deels afgesloten. Na het incident inspecteerde de politie de trein. Hierbij werd niets aangetroffen. De mannen werden weer vrijgelaten.

Even later hield het arrestatieteam, dat nog op het station was, opnieuw twee mannen aan. De mannen waren stiekem aan het roken in het toilet van een trein. "Ze hebben het gelukkig sportief opgevat. De mannen hebben een waarschuwing gekregen en ze zijn lachend de deur uit gegaan", vertelde politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen na de aanhouding.

Bij een derde incident diezelfde middag werd een 32-jarige man met een bijl aangehouden. De Zwollenaar liep eerst door het centrum van de provinciehoofdstad met een bijl. Kort daarna herkende de politie aan de hand van een signalement de man op station Zwolle. Hierop werd hij aangehouden.

Schaatskoorts en bloedmaan

In januari was het volop winter in Overijssel. Sneeuw zorgde voor lange files en Haaksbergen kreeg de eer voor de eerste schaatsmarathon op natuurijs. Natuurlijk ging ook RTV Oost op zoek naar ijs en daar werd door Lucky TV een mooie parodie op gemaakt.

Verder was er deze maand een bijzonder natuurverschijnsel: de bloedmaan. De Zwolse fotograaf Rick Kloekke ging ook vroeg zijn bed uit en maakte een compilatievideo van de maan.

Camping afgebroken

2019 begon niet goed voor de campinggasten van camping Westerholt in Ambt Delden. Stichting Twickel heeft de camping overgenomen van de voormalige eigenaar die de camping van de hand deed. Twickel wil de grond toevoegen aan Landgoed Twickel en in dat plan is er geen plaats voor de camping.



Het zorgde voor emotionele taferelen.







Eindelijk: Olasfa-terrein schoon

Op de laatste dag van de maand was er ook goed nieuws. Na 13 jaar saneren is het terrein van Olasfa in Olst schoon. Het terrein was zwaar vervuild door de oude asfaltfabriek die aan de IJssel stond. De kosten van 30 miljoen euro zijn voor rekening van de provincie.

Het hele jaar zijn er nog werkzaamheden, maar in januari 2020 kan de herinrichting van het terrein eindelijk echt beginnen.