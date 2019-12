Opnieuw ongeluk in beruchte bocht Ommen: 'Zag lijkbleke man, die plotseling verdween'

Opnieuw is er een voertuig uit de beruchte bocht van de Beerzerweg in Ommen gevlogen. Een vrouw verklaarde dat ze een lijkbleke man zag staan bij de plek van het ongeval. Maar toen ze terugreed, was de vermoedelijke bestuurder verdwenen.

Vorig jaar botsten in korte tijd in totaal vijf auto's, waaronder een politieauto, tegen een boom in de bocht. Eén van de ongelukken werd een man uit de gemeente Twenterand fataal.

Dit jaar leek het relatief rustig, tot gisteravond. Het voertuig ramde de al gehavende boom en rolde vervolgens naar de lagergelegen moerasachtige 'oude Vecht arm'. Het monumentje dat na een eerder ongeluk voor de boom werd geplaatst, raakte opnieuw beschadigd.

Persoon bij gecrashte auto

Volgens een getuige haalde iemand groene kentekenplaten uit de auto, om vervolgens in een ander voertuig weg te rijden.

"We hebben een getuige gesproken die vertelde dat iemand zich bij de auto in de sloot ophield en later vertrok", bevestigt een politiewoordvoerder. "Wat deze persoon precies deed, is ons niet bekend."

Olie in sloot

Het voertuig lekte olie in het water. Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft het Waterschap Vechtstromen absorberende doeken neergelegd. Met hulp van een lange hark van het waterschap is het gebied rondom de auto doorzocht op mogelijk achtergebleven voorwerpen.

De politie heeft een aantal van deze voorwerpen meegenomen en de bus later zelf nog verder onderzocht. "We hebben deze zaak in onderzoek", aldus een politiewoordvoerder.