75 jaar vrijheid vieren met muziek van nu: deze Overijsselse bands doen mee

Songs for Freedom is een idee van de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel en Poppunt Overijssel, in samenwerking met RTV oost. Tijdens de eerste zeventien dagen van april wordt de bevrijding van Overijssel in 1945 gevierd met een tour door Overijsselse steden en dorpen: elke dag wordt er een uniek, nog niet eerder verteld verhaal gepubliceerd.

De vrijheidstour (Foto: RTV Oost)

De 'zaadjes' voor de nieuwe nummers zijn geplant tijdens een inspiratiesessie in de foyer van RTV Oost. "Ja, ik zie veel aanknopingspunten, alle verhalen die hier verteld worden zijn traumatisch", zegt Nolle, voorman van Boogie Monster tijdens de inspiratiesessie. Daar waren ook de onderzoekers van het Historisch Centrum Overijssel. Het begon allemaal zo: tijdens de WOII café's die RTV Oost eerder dit jaar organiseerde zijn heel veel aangrijpende en bijzondere verhalen verteld. Deze worden nu uitgewerkt en tijdens de Vrijheidstour.

Thema's Overijssel Viert Vrijheid (Foto: RTV Oost)

De bands komen uit alle hoeken van de provincie en spelen al op verschillende podia. Zo was Boogie Monster te zien tijdens de Zwarte Cross en No Wow tijdens het Booster Festival. "We hebben echt bands gekozen waarvan we verwachten dat ze in de toekomst op grote podia zullen staan" vertelt Harold de Boer, projectleider van Songs For Freedom.