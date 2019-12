Stille getuige - de monumentale tribune van Heracles zondag op TV Oost

Als Heracles Almelo in 1999 besluit een nieuw stadion te bouwen, dreigt de houten tribune uit 1924 aan de Bornsestraat, waar Heracles lange tijd haar wedstrijden afwerkte, tegen de vlakte te gaan. Een kleine groep supporters stak daar echter een stokje voor.

300.000 gulden nodig

Eenvoudig was dat niet. De fans riepen een stichting in het leven en moesten 300.000 gulden zien te verzamelen, zodat de tribune verplaatst kon worden naar de amateurtak van de club. Aanvankelijk leek het een onbegonnen missie, maar wonder boven wonder lukte het. Op 8 april 2000 werd de tribune in haar originele staat officieel heropend op het terrein van de AVC Heracles. Inmiddels is het een rijksmonument.

In de documentaire verhalen onder meer Tom Egbers (Heracles-supporter en NOS-presentator), fotograaf Sacha de Boer (achterkleindochter van de architect) en cabaretier Herman Finkers welke bijzondere band zij hebben met Almelo en zijn monument in Engelse stijl. Stille getuige - de monumentale tribune van Heracles is zondag 22 december vanaf 20.30 uur te zien op TV Oost en wordt ieder uur herhaald.