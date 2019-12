Minister houdt voet bij stuk: thuistelen van wiet mag niet

In de brief aan de Tweede Kamer deed het college van B en W van Zwartewaterland een dringende oproep aan de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. Die partijen zouden met spoed een oplossing moeten verzinnen voor mensen zoals Jan en Jannie van Raalte uit Hasselt die thuis medicinale wiet kweekten.

In augustus ontstond er ophef over de twee wietplanten in de tuin van Jan en Jannie, nadat er bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem een klacht over was binnengekomen. Jan verzorgde de wietplanten. Van de opbrengst maakte hij wietolie. Zijn vrouw Jannie gebruikte die olie om haar psoriasis te onderdrukken.

De wietplanten van het echtpaar Van Raalte verdeelden de politiek in Zwartewaterland. Een meerderheid van de raad vond het gedogen van thuis wiet kweken te ver gaan. Wel had de gehele raad begrip voor het echtpaar en anderen die medicinale wiet gebruiken. Een motie van politieke partij Buitengewoon Zwartewaterland (BGZ) waarin het college van B en W de opdracht kreeg een brief te sturen naar de Tweede Kamer kreeg wel de steun van een raadsmeerderheid.

Bij wet verboden

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft nu dus de brief beantwoord en schrijft dat thuisteelt van wiet om verschillende redenen niet kan worden toegestaan. De eerste en mogelijk belangrijkste reden is dat thuisteelt wettelijk eenvoudigweg niet is toegestaan. Het ministerie gaat ook geen actie ondernemen om de wet te wijzigen.

Gezondheidsrisico's

Ook uit het oogpunt van de gezondheid vindt het ministerie thuisteelt geen goed idee. Er kleven volgens het ministerie zelfs gezondheidsrisico's aan omdat het gaat om een 'ongecontroleerd medicijn'. Medicinale wiet moet worden afgegeven door een apotheek. Die checkt bij de afgifte gelijk of de wiet in combinatie met eventuele andere medicijnen aan een patiënt kan worden meegegeven.

Criminaliteit nooit ver weg

Verder laat het ministerie weten dat een woonhuis ongeschikt is voor de teelt van wiet. Om de ideale omstandigheden te creëren voor een wietplant is veel licht, warmte, water en elektriciteit nodig. Wie thuis een kleine kwekerij wil maken komt volgens het ministerie bij de aanschaf van de materialen daarvoor al snel in contact met criminelen. En als criminelen weten dat er bij iemand thuis wiet ligt dan kan dat leiden tot veiligheidsrisico's.