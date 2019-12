52-jarige Zwollenaar blijft in cel voor drugslab in Leeuwarden

De 52-jarige man uit Zwolle die is aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab in Leeuwarden, blijft nog zeker twee weken vast zitten. De 37-jarige man uit Triemen die was opgepakt, is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

In een loods aan de Ceresweg in de Friese stad vond de politie vorige week een drugslab. Het lab werd gebruikt om amfetamine, ook wel bekend als speed, te maken. Een specialistisch team heeft onderzoek gedaan en het laboratorium opgeruimd.

Volgens het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland is de productie medio 2019 opgestart. Bij de ontmanteling van het lab is tachtig liter drugs aangetroffen met een straatwaarde van 80.000 euro. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) schat in dat het amfetaminelab een capaciteit heeft van driehonderd kilo amfetamine per week.

Doorzoekingen in Zwolle

De politie heeft in het kader van het onderzoek doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden op vijf andere locaties in Zwolle, Triemen en Leeuwarden. Het is niet duidelijk wat het resultaat is van die doorzoekingen.

Wel nam de politie een bestelbus in beslag.