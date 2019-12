Heracles Almelo zonder problemen langs FC Dordrecht in KNVB Beker

Heracles Almelo heeft zich zonder grootse inspanning geplaatst voor de laatste zestien van de KNVB Beker. In Almelo was de ploeg van trainer Frank Wormuth te sterk voor FC Dordrecht: 3-0.

Zoals eenieder verwachtte kwam Heracles al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Cyriel Dessers stond eindelijk een keer géén buitenspel en liet heel Dordrecht zijn hielen zien. De Belgische spits kreeg geen steun van zijn ploeggenoten en moest het helemaal in zijn eentje doen. Geen probleem voor de topschutter van de Eredivisie. Nadat twee honderd procent kansen om zeep werden geholpen was driemaal scheepsrecht voor Heracles: 1-0.

Buitenspel

Heracles verzuimde vervolgens afstand te nemen van Dordrecht, waardoor de bezoekers wat meer in de wedstrijd groeiden. Dordrecht brak enkele keren gevaarlijk uit, maar draagt niet voor niets de rode lantaarn in de eerste divisie. Dessers leek Heracles vlak voor de theepauze op 2-0 te zetten. Het doelpunt werd afgekeurd: buitenspel.

Breukers

Direct na de rust was het wél raak. Silvester van der Water plaatste het leer in de verre hoek achter Dordrecht-goalie Petar Stoškovic. Een 2-0 stand was een magere afspiegeling van het niveauverschil. Heracles was Dordrecht op alle fronten de baas, maar liet na het duel al vroegtijdig in het slot te gooien. Erve Asito mocht uiteindelijk toch nog een keer juichen. Rechtsback Tim Breukers, die vrijwel nooit scoort, bepaalde de eindstand op 3-0.

Heracles Almelo - FC Dordrecht 3-0

1-0 Dessers (17)

2-0 Van der Water (50)

3-0 Breukers (86)

Arbiter: Gerrets

Geel: De Abreu, Smith

Heracles Almelo: Brouwer; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Jakubiak (Kiomourtzoglou/66), Mauro Junior, Merkel (Osman/46); Van der Water, Dessers, Dos Santos (Cijntje/77)



FC Dordrecht: Stoskovic; Gronsveld, Montsma (Lewis/58), De Abreu, Ottewill; Wehrmann, Smith (Kok/78), Schuurman; Amadin, Marques (Achahbar/67), Vicario



