Landstede Hammers ongenadig hard afgedroogd in achtste finales Europe Cup

De tweede nederlaag op rij in de achtste finales van de FIBA Europe Cup is een feit voor Landstede Hammers. In Letland was koploper BK Ventspils enkele maten te groot voor de Zwolse basketballers: 111-74.

Landstede startte sterk en sloeg zelfs een gat van zeven punten (6-13), maar Ventspils bleek over veerkracht te beschikken en herpakte zich ijzersterk. Bij het ingaan van kwart twee was de wedstrijd volledig gekanteld en stond het 28-23. Daarna schoot de thuisploeg door als een komeet. Landstede was niet bij machte de Letse opponent bij te benen en bij het ingaan van de rust was de marge opgelopen tot 24 punten: 60-36.

Pak rammel

Vanaf dat moment speelde Landstede een gelopen wedstrijd. Ventspils trapte het gaspedaal nog maar eens flink in en liep in kwart drie uit naar 90-52 en aan het eind van de rit stond het 111-74. Een pak rammel van jewelste voor de regerend landskampioen van Nederland.

Op woensdag 8 januari komt Landstede opnieuw in actie in de tweede ronde van de Europe Cup. In Zwolle is dan het Hongaarse Egis Körmend, dat eveneens beide wedstrijden verloor, de tegenstander.