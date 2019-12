Van den Buijs accepteert bijrol in Almelo: ''Ik ben niet de moeilijkste jongen''

Dario van den Buijs is blij dat hij eindelijk weer minuten mocht maken in de hoofdmacht van Heracles Almelo. De 24-jarige centrale verdediger speelde in de beker tegen FC Dordrecht een solide pot en had daarmee een aandeel in de eenvoudige 3-0 zege.

"De eerste helft was wat slordig, maar in de tweede helft geven we eigenlijk helemaal niets weg. Al met al een makkelijke overwinning. Als het met de rust 3-0 of 4-0 staat mogen zij niets zeggen. We mogen tevreden zijn, vind ik", laat Van den Buijs na afloop weten.

Wisselspeler

Vorig seizoen was de Belgische mandekker een vaste waarde. Dit seizoen is hij wisselspeler. "De trainer maakt zijn keuzes, daar heb ik me bij neer te leggen. Als ik mijn kansen krijg probeer ik ze te grijpen. Ik ben niet de moeilijkste jongen en loop niet elke dag met mijn hoofd naar beneden. Ik blijf hard werken, mijn tijd komt nog", vervolgt hij.

Heracles plaatste zich met de overwinning op FC Dordrecht voor de laatste zestien van de KNVB Beker. "Ik weet niet of ik de volgende wedstrijd speel. Het belangrijkste is dat we in de koker zitten. Een voorkeur voor een tegenstander heb ik niet, als we maar weer een ronde verder komen", aldus Van den Buijs.