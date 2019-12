LTO-Noord blij met basisafspraken met kabinet: "Het zijn belangrijke mijlpalen"

Het Landbouwcollectief, met daarin dertien agrarische organisaties, heeft basisafspraken met het kabinet over de te nemen maatregelen. In die afspraken staan zaken als minder eiwit in veevoer, vaker koeien in de wei en het verdunnen van mest. Maar ook dat bedrijven niet gedwongen worden opgekocht en dat 3.300 bedrijven toch nog vergunningen krijgen.

Die voortgang is tot tevredenheid van Trinke Elshof van LTO-Noord, een van de onderhandelaars. "Ik ben wel tevreden over de vordering en wat er ligt. Maar we moeten nog verder in overleg omdat er nog wel dingen liggen die ook besproken moeten worden."

Belangrijke mijlpalen

Volgens Elshof is het legaliseren van 3.300 bedrijven een heel belangrijke afspraak. "De boeren kunnen nu rustig kerst vieren omdat ze financiële rust hebben. De illegale situatie is voorbij."

Dier- en fosfaatrechten worden ook niet meer ingezet en het berijden en bemesten van het land wordt vergunningvrij. "Dat zijn voor ons heel belangrijke mijlpalen", aldus de LTO-onderhandelaar.

Daarnaast zou het herijken van Natura 2000-gebieden een belangrijke ingreep kunnen zijn voor de boeren. "In bepaalde gebieden kun je sommige planten niet eens beschermen als je de hele landbouw weghaalt. Daar moet je dus goed naar kijken, want is het beschermingsniveau niet veel te hoog? Dat de minister wil kijken om de situatie leef- en werkbaar te houden is heel positief."

Geen organisatie

Dat de boeren vandaag alsnog massaal de weg op gingen om te protesteren, heeft volgens Elshof te maken met het vroegtijdig uitlekken van de basisafspraken. "Doordat het te vroeg naar buitenkwam, zie je dat bepaalde partijen gaan opstaan. Het is een basisafspraak, een soort tussenstap, het is geen akkoord", benadrukt ze.

"De acties waren al gepland en al een paar weken aangekondigd. Farmers Defence Force heeft hun actie afgeblazen, maar je ziet dat de onvrede onder de boeren er nog steeds is. De behoefte om het te uiten ook. Of de acties zullen stoppen of doorgaan is lastig te zeggen omdat er geen organisatie achter zit."

Sympathie

LTO-Noord heeft een boodschap voor agrarisch Nederland. "Wij (Landbouwcollectief, red.) zijn in onderhandeling. Wees voorzichtig en verlies de sympathie niet."