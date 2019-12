CDA Dinkelland wil geldautomaten behouden ondanks dreiging plofkraken: "Essentiële voorziening"

Geldautomaten moeten behouden blijven voor kleine kernen, dat vindt CDA Dinkelland. In die gemeente vond onlangs een poging tot plofkraak plaats bij een geldautomaat in Lattrop.

"Het mag niet zo zijn dat angst voor een plofkraak leidt tot het verdwijnen van zo’n essentiële voorziening", stelt CDA-raadslid Edo van Bree. "De geldautomaat is een belangrijke voorziening in kleine kernen en die moet daar blijven."

In de nacht van 3 op 4 december vond de poging tot plofkraak plaats in Lattrop. Vermoedelijk gaat het om dezelfde dader als in Tubbergen, twee dagen eerder. De verdachte was al best ver toen hij zijn poging in Tubbergen afbrak. Hij probeerde met een explosief de pinbox in het centrum op te blazen, maar vertrok met lege handen.

Geldautomaat Lonneker

Hoewel de plofkraken in Tubbergen en Lattrop mislukten, zat de schrik in de regio er goed in. De gemeente Enschede besloot dat de enige geldautomaat in Lonneker zou moeten verdwijnen.

"Ik moet er niet aan denken dat de geldautomaat in kernen als Saasveld, Tilligte of Lattrop zou moeten verdwijnen", aldus Van Bree. "Het is een van de voorzieningen die bijdraagt aan de leefbaarheid, net als de basisschool, het verenigingsleven, dorpscafé en de plaatselijke ondernemers. Verdwijnt één voorziening, dan wordt het steeds moeilijker om de boel overeind te houden."

Dorpsraden

Het CDA wil de ontwikkelingen nauwlettend volgen en als de nood aan de man komt samen met de dorpsraden optrekken, zodat mogelijkheden om contant geld op te nemen ook op langere termijn blijven bestaan, ook in kleinere kernen.