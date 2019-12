Automobilist slaat over de kop op N348 tussen Schalkhaar en Wesepe

Een automobilist is vannacht met zijn voertuig over de kop geslagen op de N348 tussen Schalkhaar en Wesepe. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie bevestigt dat de man onder invloed was van alcohol.

Rond 2.15 uur reed de bestuurder rechtdoor aan het begin van de rondweg om Wesepe, waardoor hij in de sloot en geluidswal terecht kwam. De auto sloeg hierbij over de kop, waarbij onder meer een wiel afbrak en de uitlaat los schoot. Het voertuig eindigde op de kop in de droge sloot.

De brandweer werd opgeroepen in verband met mogelijke beknelling, maar de bestuurder kon zelf uit zijn voertuig kruipen. Hij is behandeld in de ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. Agenten ter plaatse bevestigen dat de man gedronken had. Of dat ook de directe oorzaak van het eenzijdige ongeval is wordt onderzocht.

De auto is total loss en is afgesleept. Onderdelen van de wagen lagen over tientallen meters verspreid, een afgebroken wiel lag naast de auto en de losgeschoten uitlaat stak zelfs rechtop uit de grond. Het weinige verkeer dat nog over de N348 reed kon het ongeval zonder hinder passeren.