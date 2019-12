Commissie-Remkes: 'Koeien mogen zonder vergunning in de wei'

Boeren die hun koeien in de wei willen laten lopen, moeten dat ook in de toekomst kunnen doen zonder een vergunning. Dat is volgens Trouw het advies van de commissie-Remkes, dat de overheid adviseert rondom de stikstofproblematiek. Vandaag verschijnt daarover een rapport.

De uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid PAS (Programma Aanpak Stikstof), afgelopen mei, leverde grote problemen op op allerlei vlakken. Eén daarvan is dat het weiden van koeien en het bemesten van landbouwgrond niet meer vergunningvrij mag. Omdat niet van tevoren vaststaat of die activiteiten natuurgebieden in de omgeving aantasten.

Om de stikstofproblemen op te lossen, is een commissie onder leiding van oud-minister Remkes in het leven geroepen. Deze commissie adviseerde eerder om de maximumsnelheid op snelwegen terug te brengen naar 100 kilometer per uur. Met dat voorstel stemde het kabinet onlangs in.

Nu adviseert de commissie om af te zien van de vergunningverplichting voor het weiden van vee. Dat heeft vrijwel nooit negatieve effecten op de natuur, schrijft de commissie in het rapport. Over de vergunningverplichting zei minister Carola Schouten overigens direct al dat zij het niet wilde handhaven.