Aantal WW-uitkeringen in Overijssel blijft sterk dalen

In heel Overijssel is het aantal WW-uitkeringen in november opnieuw afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Ook vergeleken met vorig jaar zijn er minder WW-uitkeringen. De afname in Overijssel is zowel op maandbasis als op jaarbasis sterker dan landelijk.

Het UWV heeft Overijssel opgeknipt in verschillende regio's. In de regio Twente verstrekte de uitkeringsinstantie eind november 7.605 WW-uitkeringen. Een afname van 5,3 procent ten opzichte van oktober en een daling van maar liefst 17,5 procent in vergelijking met vorig jaar. De afname in Twente is het sterkst in de industrie en de bouw, twee sectoren waar in Twente relatief veel mensen werken.

In de regio Zwolle daalde het aantal WW-uitkeringen eveneens fors, naar 6.266. Het UWV noteerde een afname van 3,7 procent ten opzichte van oktober en een daling van 15,6 procent in vergelijking met een jaar geleden. In Zwolle zit de afname hem vooral in de sectoren zorg en onderwijs.

Ten slotte blijven de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, die vallen onder de regio Stedendriehoek, niet achter bij de trend. Deventer daalde ten opzichte van november 2018 met 11,9 procent naar 1.557 uitkeringen, Olst-Wijhe noteerde 246 uitkeringen, een afname van 10,5 procent.