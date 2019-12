Rick Brink uit Hardenberg blijft jaar langer aan als Minister van Gehandicaptenzaken

"We zien nu dat we echt mooie stappen zetten in onze speerpunten", zegt Brink in een video die omroep KRO-NCRV vanochtend publiceerde. "We willen nog extra dingen oppakken (..) en daar is continuïteit voor nodig en een iets langere termijn."

Een half jaar geleden werd Brink verkozen tot de eerste Minister van Gehandicaptenzaken. Een rol waarin hij Hugo de Jonge, de Minister van Volksgezondheid, adviseert. Met zijn werk als minister heeft Brink al het nodige voor elkaar kunnen krijgen, zoals het toegankelijker maken van speeltuinen.

Brink was ook actief als raadslid in de gemeente Hardenberg. Die functie legde hij deze week echter neer, omdat het niet meer te combineren is met zijn rol als Minister van Gehandicaptenzaken.