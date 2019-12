Hans de Koning nieuwe trainer VVV-Venlo

De Koning, die in zijn actieve voetballoopbaan vijf jaar bij FC Twente onder de lat heeft gestaan, was in 2016 coach van Go Ahead Eagles. Met de ploeg uit Deventer promoveerde hij naar de eredivisie. Na ruim een jaar werd hij ontslagen, toen Go Ahead Eagles afstevende op degradatie.

"Met Hans de Koning hebben we een zeer ervaren trainer in huis gehaald, die weet wat het is om met een eredivisieclub te strijden voor lijfsbehoud", zei technisch manager Stan Valckx. "Een duidelijke taak die we hem hebben meegegeven." VVV staat met vijftien punten uit zeventien duels op de zestiende plek in de eredivisie.

Jay Driessen wordt assistent van De Koning. Driessen was de afgelopen weken interim-trainer na het ontslag van Robert Maaskant.