Eelco Eerenberg in Utrecht beëdigd als wethouder

Drie weken geleden werd duidelijk dat Eerenberg (D66) Enschede verruilt voor Utrecht. Daar kwam een plekje vrij, omdat de vorige wethouder naar Amsterdam vertrok.

"Utrecht is een fantastische stad met geweldige bewoners, die ik graag snel wil leren kennen. Ik ben er trots op dat de fractie mij voordraagt om hier wethouder te worden. Ik kijk ernaar uit om het college weer op volle sterkte te brengen", zei Eerenberg nadat bekend werd dat hij naar Utrecht zou verhuizen.

Benoeming

Hoewel dus al duidelijk was dat Eerenberg de overstap naar Utrecht zou maken, moest de gemeenteraad nog wel officieel over zijn benoeming stemmen. Dat is vanavond gebeurd en dus is hij wethouder van Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Ook wordt hij wijkwethouder Leidsche Rijn.

De Utrechtse fractievoorzitter van D66 is blij met de komst van Eerenberg. "We mogen in onze handen knijpen dat Eelco naar Utrecht komt. Hij is zeer talentvol en beschikt over de nodige ervaring. Door zijn betrokkenheid als vicevoorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG heeft Eelco een goed netwerk en veel kennis over de jeugdzorg. We zien in hem een grote aanwinst voor onze stad."