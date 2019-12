Dag des oordeels voor vermeend moordlustige Wolven

De rechtbank doet vandaag uitspraak tegen twee broers die verdacht worden van het uitvoeren van meerdere moordpogingen in Twente en Gronau. Justitie wil dat beide broers een kwart eeuw achter de tralies gaan. De broers, met bijnamen Grote en Kleine Wolf, zouden verantwoordelijk zijn voor in totaal negen moordaanslagen in 2017.

Grote Wolf heeft volgens het OM begin 2017 een man beschoten met negen kogels in de Enschedese Ruischenborchstraat. Een paar dagen later heeft hij volgens justitie in dezelfde plaats een kapper in brand gezet.

Automatische wapens

Zijn broertje, Kleine Wolf, wordt ervan verdacht dat hij in mei 2017 een man heeft beschoten in Gronau met zes kogels. In juni heeft hij een brandbom naar binnen gegooid bij een huis aan de Almelose Bongerd. Datzelfde heeft hij in november gedaan, aan de Palestrinastraat. Voor die twee moordpogingen met brandbommen is Kleine Wolf al veroordeeld tot zestien jaar cel.

Tussendoor heeft hij in september volgens justitie nog vier panden beschoten met automatische wapens.

Moordopdrachten

Wonder boven wonder hebben alle doelwitten de aanslagen overleefd. Volgens het OM hebben de Wolven alle aanslagen in opdracht gepleegd, als zogenoemde 'hitmen'. Opdrachtgever is in de optiek van justitie een in Duitsland veroordeelde Enschedese drugscrimineel, Simo D. Via binnengesmokkelde mobieltjes zou hij via moordmakelaars de opdrachten hebben verstrekt vanuit zijn cel.

Simo D. heeft binnenkort zijn Duitse straf uitgezeten. Justitie bekijkt nog of er bewijs genoeg is om hem in Nederland te berechten: "In de onderzoeken naar de aanslagen in Twente heeft het OM zich allereerst gericht op de uitvoerders. Wij beraden ons nu op mogelijke vervolging van de opdrachtgever."