Uniek: haarscherpe beelden van wolf op Sallandse Heuvelrug

Op beelden van een wildcamera is het dier ongeveer een halve minuut te zien. De camera is van Tom Schoonhoff, hij kon zijn ogen niet geloven toen hij de beelden zag.

'In volle glorie een wolf in beeld'

"Ineens stond daar in volle glorie een wolf in beeld", vertelt Schoonhoff. "Ik heb de video meteen stil gezet en mijn vrouw geroepen. We wisten 100 procent zeker: dit is een wolf."



De beelden werden voorgelegd aan wolvenkenners. Zij bevestigden de vermoedens van Schoonhoff: het was een wolf.

Tekst gaat verder na de foto

Beeld uit de video die gemaakt werd op de Sallandse Heuvelrug (Foto: Tom Schoonhoff)

Hij heeft alle kenmerken Ruben Vermeer, Natuurmonumenten

"We weten met zekerheid dat het een wolf is", bevestigt Ruben Vermeer van Natuurmonumenten. "Hij heeft alle kenmerken: staat mooi hoog op zijn poten, heeft een witte onderkant van zijn kin en een mooie zwarte punt op zijn staart."

Onbekend is waar de wolf zich nu bevindt. De beelden werden immers al een week geleden gemaakt.



'Vele kilometers verderop'

"We hebben gezocht naar drollen, maar niets gevonden", zegt Vermeer. "We weten dat wolven in deze periode zwervende zijn. De kans is ontzettend groot dat hij inmiddels vele kilometers verderop is."

Er gaan geruchten dat de wolf recentelijk ook gesignaleerd is in de omgeving van Mariënheem en Luttenberg. "Maar dat kunnen experts niet bevestigen", aldus Ruben Vermeer.

Kan de wolf zich vestigen op de Heuvelrug?

Overigens denkt de woordvoerder van Natuurmonumenten dat de wolf zich in de toekomst prima kan vestigen op de Sallandse Heuvelrug. "Ik denk dat het gebied groot genoeg is, er is voldoende voedsel, dus wat mij betreft is hij van harte welkom."

Ook Schoonhoff hoopt de wolf vaker te mogen begroeten in het natuurgebied. "Het is prachtig nieuws voor iedereen die de natuur een warm hart toedraagt. We vinden het fantastisch dat de wolf, al is het maar af en toe, voorbij komt. Geweldig."

Minder wolvenaanvallen Hoewel jonge wolven in deze periode van het jaar vaak hun roedel verlaten en gaan zwerven, zijn er in Overijssel het afgelopen kwartaal nog geen bevestigde aanvallen van wolven op vee geweest. Dat blijkt uit cijfers van Bij12. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar een aanval in Heino: daar werd op 22 november een schaap dood gebeten, maar er kan nog niet bevestigd worden of dat door een wolf is gedaan.



Vorig jaar werden er in deze periode nog zeven schapen in Overijssel dood gebeten door wolven. Aan het begin van dit jaar maakten wolven nog wel veel slachtoffers in onze provincie: in januari en februari beten de roofdieren in totaal 27 schapen dood.

RTV Oost heeft een podcast over de terugkeer van de wolf: Welkom Wolf... De podcast is hier te beluisteren