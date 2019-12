Jan van Raalte furieus dat minister Bruins thuisteelt van wiet niet toestaat

Het ministerie publiceerde gisteren een brief waarin minister Bruno Bruins antwoord geeft op vragen van het college van B en W van de gemeente Zwartewaterland.

In die brief werd onder andere de Tweede Kamer gevraagd om oplossingen voor mensen zoals Jannie van Raalte. Als medicijn tegen haar huidziekte gebruikte zij tot voor kort wietolie die haar man Jan maakte van de twee wietplanten uit hun achtertuin. Na een anonieme melding haalde de politie de planten weg. Het onderwerp zaaide verdeeldheid in de Zwartewaterlandse politiek.

"Zootje in Den Haag"

Gevraagd naar zijn reactie op het verhaal van de minister doet Jan van Raalte geen enkele moeite om zijn woede te verhullen. "We hadden wel verwacht dat hij de thuisteelt niet zou toestaan. Het slaat helemaal nergens op wat hij zegt. Dat hele zootje in Den Haag heeft geen idee wat er bij de mensen speelt. Ze moeten allemaal oprotten."

Volgens Van Raalte laat de minister zijn oren hangen naar de farmaceutische industrie. "Het grote geld zit hier achter", zegt hij. "De machtige farmaceutische bedrijven. Die bedrijven geven niet om de mensen, maar alleen om geld. Dat zijn de echte criminelen."

Onzinverhaal

Is het dan allemaal onzin wat de minister zegt? "Ja", zegt Van Raalte. "Hij zegt bijvoorbeeld dat een huis ongeschikt is voor de teelt van wietplanten, omdat de planten veel licht, warmte, water en elektriciteit nodig hebben. Man wat een onzin. Ik had twee planten in mijn achtertuin staan. Die kregen warmte van de zon en water door de regen. De wasmachine en de droger, die hebben veel stroom nodig. Die planten helemaal niets. Die nemen zelfs CO2 op. Die planten zijn gewoon puur natuur net zoals de boerenkool en de sla die ik hier verbouw."

Wiet bij de apotheek

Minister Bruins zegt dat mensen beter af zijn met medicinale wiet die ze bij de apotheek kunnen kopen. Die wiet is gecontroleerd en vrij van schadelijke stoffen. "Ik wil die rotzooi niet", zegt Jan. "Eigen kweek, eigen zaadje, eigen plant. Puur natuur. Dat is het allerbeste. Ook bij de apotheek weet je niet wat je krijgt. Er is mee gerommeld."

Eigen kweek, eigen plant. Puur natuur. Dat is het beste Jan van Raalte

Het stoort Jan van Raalte enorm dat de minister het in zijn beantwoording over drugscriminaliteit heeft. "Dat is ook zoiets. Het wordt allemaal maar in verband gebracht met drugs en criminaliteit. Maar daar heeft het thuistelen van medicinale wiet niets mee te maken. Het gaat om de gezondheid van mensen. Niet alleen die van mijn vrouw, maar van duizenden mensen die er veel baat hebben."

Nieuwe planten?

Met Jannie gaat het volgens Jan goed. Het echtpaar heeft nog een voorraadje wietolie. "Daarmee redden we wel tot het einde van dit jaar", zegt Jan. Of hij, ondanks alle ophef erover, opnieuw wietplanten in de achtertuin laat groeien, daarover laat hij zich niet uit. "Misschien wel, misschien niet."