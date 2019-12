Onderzoek: sinkhole Haaksbergen onveilig

De situatie 'sinkhole', die momenteel in Haaksbergen voor overlast zorgt, is niet veilig. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Tot de voormalige waterberging - die het gat in de grond veroorzaakte - is gesloopt, blijft de huidige afzetting gehandhaafd.

Het gewraakte gat - pal naast een speeltuintje - in een groenstrook tussen de Waandersstraat en Vincentstraat werd veroorzaakt door de voormalige waterberging van textielfabriek Jordaan. Daarop werd er een afzetting rond een deel van het plantsoen geplaatst.

Sloop

Nader onderzoek door Mercom uit Goor, in opdracht van de gemeente Haaksbergen, heeft nu uitgewezen dat de huidige situatie onveilig is. Conclusie is dat de vroegere waterberging moet worden gesloopt.

Verscholen

De oude waterberging ligt verscholen onder de grond en in het plantsoen is ook te zien waar de berging zit. De grond ligt op die plek hoger dan op de andere plekken. Tijdens het onderzoek is de berging leeggepompt en is op verschillende plekken in het plantsoen gegraven om te kijken wat er precies aan de hand was.

Volgens de gemeente Haaksbergen is nog niet bekend wanneer en hoe de berging gesloopt gaat worden. Dit moet zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Totdat er meer duidelijk is, zal het terrein rondom de waterberging dan ook afgesloten blijven, zo laat de gemeente weten.