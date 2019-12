Go Ahead-trainer De Gier wil in Utrecht goede lijn voortzetten na bekerstunt in Enschede

Go Ahead Eagles neemt het vrijdag op tegen Jong FC Utrecht, het contrast zal aankomende vrijdag groot zijn voor de ploeg van trainer Jack de Gier. De Eagles wonnen namelijk afgelopen dinsdag in de strijd om de tweede ronde van de KNVB Beker in De Grolsch Veste met ruime cijfers van FC Twente. (2-5)

De Gier heeft zijn ploeg direct met beide benen op de grond gezet na het gewonnen duel met FC Twente in de KNVB Beker. "We spelen aankomende vrijdag natuurlijk niet in een groot en vol stadion zoals in Enschede. Het contrast zal natuurlijk groot zijn, daar hebben wij onze spelers vorige week al bewust van gemaakt."

Competitie of beker

Trainer Garçia van FC Twente noemde de competitie belangrijker dan de beker voor de ploeg uit Enschede. De Gier lijkt niet verrast door deze uitspraak: “Wij hebben zelf ook wel een beetje getemperd dat de competitie ook gewoon belangrijk blijft. Aan het einde van de rit wil je natuurlijk ergens staan met je ploeg. Twente wil zich handhaven in de Eredivisie, wij willen minimaal play-offs spelen in de Keuken Kampioen Divisie."

Motivatie

Het was niet moeilijk voor de Gier om zijn spelers te motiveren in aanloop naar het bekerduel van afgelopen dinsdag. "De spelers en staf zagen al snel aan de opstelling van Twente dat zij ons en de beker misschien niet zo serieus namen. Zo stelden ze vijf spelers op die de week ervoor nog meededen bij Jong FC Twente-Jong Go Ahead Eagles. Onder andere Jeroen Veldmate gaf aan dat zoiets wel extra ‘prikkelt’, dan nemen ze je misschien niet serieus en dat hadden ze dus beter niet kunnen doen."

Dat de setting en entourage tegen Jong FC Utrecht anders zal zijn dan tegen FC Twente is duidelijk voor De Gier, maar hoe gaat de ploeg aan de startblokken verschijnen tegen de ploeg uit Utrecht? Dat Jong FC Utrecht slechts drie punten achterstand heeft op Go Ahead is niet voor niets volgens De Gier: "Wij moeten gewoon weer volop in de strijd gaan en vooral bezig zijn met wat er binnen de lijnen gebeurt. De entourage was tegen Twente natuurlijk schitterend en de ontlading was heel mooi, maar morgen is het een andere setting en daar moeten je als profs gewoon goed mee omgaan."

Ongeschonden uit de strijd gekomen

De ploeg uit Deventer kent wat kleine pijntjes volgens de Gier, maar het lijkt erop alsof de hele selectie fit uit de strijd is gekomen. "Vooralsnog lijkt het erop dat iedereen gewoon fit is om morgen te spelen, op de langdurig geblesseerden Wout Droste en Donny van Iperen na."

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht is morgen om 20.00 uur live te volgen op Radio Oost.