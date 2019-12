Reizen Oad niet in gevaar door faillissement zakenpartner Havi Beheer

Zoals gemeld is moedermaatschappij Havi Beheer gisteren bankroet verklaard. Onduidelijk is nog wat de gevolgen dochteronderneming Havi Travel, het touringcarbedrijf. Dit bedrijf ontstond vorig jaar nadat de twee gerenommeerde Twentse reisondernemingen Havi en Oad besloten hun krachten te bundelen.

Conform programma

"Oad gaat de komende tijd alle reizen gewoon conform programma uitvoeren", zo laat Koster weten in een reactie op het faillissement van Havi Beheer. "Daarover zijn we momenteel met de curator in gesprek."

Nadat Oad Reizen in 2013 failliet was gegaan, maakte het touringcarbedrijf een doorstart. Vorig jaar werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Havi. Wat onder meer inhoudt dat beide ondernemingen een leaseconstructie voor de bussen met elkaar onderhouden.

Kerstmarkten

Volgens Koster blijft Oad de komende tijd rijden met de eigen dertig bussen. Vanwege het grote aantal kerstmarkten dat op het programma staat, is het juist rond deze tijd van het jaar traditioneel spitsuur voor Oad. "Voor een aantal reizen huren we bussen in van andere partners. Dat zal nu via andere partners gebeuren. Daarover zijn we met diverse partijen in gesprek."

Geen zorgen

Koster benadrukt nog eens dat passagiers zich dus geen zorgen hoeven te maken: "Alle reizen gaan de komende tijd gewoon door. De situatie bij Havi heeft voor ons geen gevolgen. Wat vanzelfsprekend niet wegneemt dat we het uitermate betreuren wat daar is gebeurd."

Bij Oad, met een hoofdkantoor in Enter, werken ruim dertig mensen. In het hoogseizoen worden flexwerkers ingezet. Jaarlijks vervoert Oad circa 45.000 passagiers.