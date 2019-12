Minister Dekker erkent het leed van de meisjes van De Goede Herder; nu het geld nog

De Tweede Kamer had minister Dekker opgedragen nader onderzoek te laten doen naar de gedwongen arbeid in de kloosters, waaronder het klooster van De Goede Herder in Almelo. Tussen 1860 en 1978 verrichten minstens vijftienduizend vrouwen dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers van de zusters. Dat onderzoek is vandaag gepresenteerd.

Ongeoorloofde vorm van dwangarbeid

De hoogleraren Mijke Houwerzijl en Guus Heerma van Voss interviewden vijftig vrouwen. Ze concludeerden dat zij in de instellingen van De Goede Herder werden onderworpen aan ongeoorloofde vormen van dwangarbeid. Volgens de onderzoekers is het zelfs nog maar de vraag of de plaatsing van meisjes via het strafrecht wel redelijk en proportioneel was, omdat de meisjes minderjarig waren. Ook zou de arbeid van de meisjes in strijd zijn met de destijds geldende internationale regels.

De meisjes maakten lange dagen, kregen niet betaald en konden niet naar school. Vaak wisten de meisjes niet eens waarom ze daar waren geplaatst. Een vaag vermoeden van zedelijk verval kon al aanleiding zijn om een meisje, met medeweten van de overheid, af te voeren naar een van de kloosters. Zo werd ook de veertienjarige Joke Vermeulen met medeweten van de kinderbescherming ondergebracht bij de zusters in Almelo., Dagen achtereen zat ze achter de naaimachine.

achter de naaimachine (Foto: eigen foto RTV Oost)

Weggestopt in Almelo

Een ander slachtoffer is Trudy. Zij werd als jong meisje door haar vader misbruikt. Hij kwam er af met negen maanden cel. Zij werd negen jaar weggestopt in Almelo. "Ik kreeg levenslang", zegt ze hierover. Zij heeft er niet zoveel vertrouwen in dat de overheid de vrouwen schadeloos stellen.

De minister zegt dat erkenning van het slachtofferschap op zijn plaats is. Volgens Dekker kon de situatie in de instellingen bestaan en voortduren, omdat overheidstoezicht ontbrak. Hij zegt er gelijk bij dat de erkenning in eerste plaats moet komen van de instellingen van De Goede Herder zelf.

De instellingen hebben tot nu toe alle aansprakelijkheid van de hand gewezen en weigeren een schikking. Volgens hun advocaat paste het opsluiten en laten werken van minderjarigen in de pedagogische opvattingen van die tijd.

'Overheid medeverantwoordelijk'

Hoogleraar Jan van Dijk, victimoloog in Tilburg concludeerde eerder al dat de meisjes 'genadeloos zijn uitgebuit'. Hij zegt dat de overheid medeverantwoordelijk is.