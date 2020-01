Haaksbergse 'racefamilie' krijgt eervolle vermelding in boek over Formule 1 Zandvoort

Opa Dries van der Lof rijdt in 1952 mee in de allereerste grand prix op Zandvoort, die meetelt voor het wereldkampioenschap. Zijn team HWM-Alta F2 moet meermalen met technische malheur een pitstop maken, waardoor Van der Lof uiteindelijk geen kostbare wk-punten scoort.

Hoewel hij op twintig seconden achterstand wordt gereden en niet wordt afgevlagd, beschouwt Van der Lof zijn eerste en enige GP-wedstrijd als het hoogtepunt in zijn carrière. Het HWM-team biedt hem na afloop vanwege zijn uitstekende prestatie een contract aan.

Dries van der Lof, een van de eerste Formule 1-coureurs van ons land (Foto: Boek Formule 1 Grand Prix Zandvoort)

Duivels dilemma

Maar zijn vader Johannes Cornelis van der Lof, grondlegger van de huidige Twentsche Kabelfabriek (TKF), stelt hem voor een duivels dilemma: de autosport of het bedrijf. Na zeven slapeloze nachten hakt Van der Lof de knoop door en kiest voor het bedrijfsleven.

Van generatie op generatie

Zijn voorliefde voor vooroorlogse Amerikaanse auto's gaat vervolgens over van generatie op generatie. Want niet alleen zoon Alexander en huidig bestuursvoorzitter van TKF is gek van racewagens, ook kleindochter Shirley is in de ban van alles wat met racen te maken heeft. Zoals RTV Oost meldde, deed ze een gooi naar een plekje in een van de wagens in de W-Series: de Formule 1 voor vrouwen.

Dries van der Lofs kleindochter Shirley kreeg de liefde voor het racen met de paplepel ingegoten (Foto: Eigen foto)

'Opa Ferrari'

Sinds een aantal jaren rijdt Shirley historische races, met een Porsche 911 uit de zestiger jaren. In de voetsporen van 'opa Ferrari', zoals ze haar grootvader Dries altijd liefkozend noemde. Van der Lof overleed in 1990 op 70-jarige leeftijd.

In het boek beschrijft auteur Charles Sanders het racen op Zandvoort van het allerprilste begin tot de laatste race in 1985, gewonnen door een destijds nog volslagen onbekende Niki Lauda. Achterin het boek een uitgebreid portret van het fenomeen Max Verstappen, die met zijn nu al legendarische prestaties er hoogstpersoonlijk voor zorgde dat het circuit van Zandvoort - met z'n beruchte Tarzanbocht - nieuw leven werd ingeblazen.

Spectaculaire actiefoto's

Volgens boekenschrijver Sanders mocht de Haaksbergse 'racefamilie' Van der Lof niet ontbreken. "Met een aantal historische foto's van Van der Lof. Deze Tukker was een van de grondleggers van de racesport in ons land. Wat die foto's betreft: we hebben beslag weten te leggen op een enorme collectie foto's van alle grote namen uit de racesport die ooit op Zandvoort in actie kwamen. Jackie Stewart, Niki Lauda, Mario Andretti, Alain Prost, Nelson Piquet en Jacky Ickx. Portretten, maar uiteraard ook veel spectaculaire actiefoto's."

