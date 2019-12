Garcia wil mentaal sterk FC Twente zien tegen RKC: "Teleurstelling en boosheid omzetten in vechtlust"

Het is nog onduidelijk met welke elf FC Twente morgenavond aantreedt in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. Het bekerdebacle (2-5) tegen Go Ahead Eagles van afgelopen dinsdag heeft zijn sporen nagelaten bij de spelers die in actie kwamen. "De jongens zijn vermoeid, dus het draait morgen allemaal om de mentaliteit", stelt trainer Gonzalo Garcia.

"Ze hebben een flinke inspanning geleverd. Je zag vier of vijf spelers met kramp, die zaten echt op de limiet. En mentaal was het ook zwaar, want als je in eigen huis met 2-0 achter komt, dan geeft dat veel stress."

FC Twente boekte in de laatste zeven wedstrijden maar één zege en één remise, maar bij Garcia lijkt van stress geen enkele sprake. Hij oogt donderdag nog net zo ontspannen als in de goede periode eerder dit seizoen. "Maar ik ben niet relaxed", bekent de coach. "Natuurlijk hoop ik ook dat we de kansen benutten tegen Vitesse en dat we goed staan bij een lange bal van Pasveer. Maar ik zie bij ons ook geen rampteam of zo. Verre van dat."

Grote plaatje

"Het grote plaatje is goed, maar op sommige momenten is de concentratie even weg en dat is dan meteen dodelijk", constateert Garcia. "Ik moet uitdragen wat ik voel en dit is wat ik voel. Het is niet zo dat we dood zijn, kom op zeg."

RKC is de hekkensluiter in de eredivisie, maar pakte eerder dit seizoen wel een punt in De Grolsch Veste (3-3) en was vorig seizoen in Waalwijk met 4-1 te sterk voor FC Twente. Garcia: "RKC heeft zich na een moeilijke start goed hersteld. Ze spelen goed voetbal en wij hebben het altijd lastig met RKC. Ik verwacht een hele moeilijke wedstrijd."

Mentaal sterk zijn

"Maar ik verwacht ook dat de spelers hun teleurstellingen, hun boosheid en negatieve energie omzetten in vechtlust en hun uiterste best doen voor een goed resultaat", vervolgt de coach van FC Twente. "Als we met zijn allen mentaal sterk zijn, dan maken we een goede kans."

Het duel in Waalwijk begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.